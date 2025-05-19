После разговора с Путиным Трамп объявил, что РФ и Украина начнут переговоры “немедленно”

После двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что РФ и Украина “немедленно” начнут переговоры о прекращении огня и перемирии.

“Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров”, – написал Трамп, добавив, что он уже проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Трамп также сообщил, что папа Римский выразил готовность, чтобы переговоры проходили в Ватикане.

Ранее Путин заявил журналистам, что прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей. По его словам, РФ готова работать с Украиной над меморандумом по вопросу будущего мирного договора, который может включать также прекращение огня на определенное время в случае достижения таких договоренностей.