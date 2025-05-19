Личное: “Как цветочек”

В разборе этого письма хочу особенно подчеркнуть то, на что должны обращать внимание авторы писем.

Очень плохо, когда автор пишет, что был конфликт, но не описывает суть конфликта, или пишет, например, что партнер стал плюсовать, но не пишет, в чем проявлялось.

Вашего вердикта не достаточно, друзья. Для верного разбора надо понять, где ваши сливы или косяки, где косяки вашего партнера и какого это все размера. Иначе точного диагноза и точного прогноза не будет.

Как думаете, почему некоторые авторы пишут необходимые подробности, а некоторые нет? От чего это зависит?

leo_xxx

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Писал вам несколько писем о неудачных знакомствах, теперь у меня уже начались отношения, но они шаткие. Интересно можно ли тут что-то сделать

Разбор прошлого письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1692145.html

Познакомился с Т онлайн. Она красивая, стильная, 27 лет, нормальная работа, ЗП средняя, живет с родителями. Серьезных отношений у неё давно не было, и видно, что ей их очень хочется.

(Откуда видно? Это важный момент. Если, например, героиня говорит, чего ей хочется, это требует от автора адекватных ответов, иначе получится шланг или даже косяк с его стороны. Не пишите, что вам “видно” или “понятно” что-то о герое, пишите откуда, хотя бы вкратце)

Мне 35, с внешностью, стилем и фигурой всё хорошо. Доход намного больше, чем у неё, своя квартира, машина, но не олигарх, глобально мы с ней в одном классе. Серьезных отношений мне тоже хочется кстати.

С неделю переписывались, нашли коннект, но не прям, чтобы одна волна. Пришел на первое свидание, она уже сидела за столом, нормально пообщались, она казалось чуть волновалась, но в целом прошло неплохо. Потом мы встаем из-за стола… и она выше меня. Сантиметра на три выше, но взгляд сверху вниз. У меня были девушки выше (мой рост 173) и было вообще пофиг, потому что моя значимость изначально была высокой для них, но тут и так всё было на тоненького. Плюс копчиком чувствовал, что ей важен рост. Я даже смутился, и думаю это было заметно. Постарался скрыть смущение как мог (но тупых шуток на тему не шутил — было неуместно), она поблагодарила за вечер, вызвал ей такси, распрощались.

На вторую свиданку всё равно пригласил, думаю посмотрю по ситуации. Позвал её в красивое дорогое место (она это очень любит), ей понравилось, потом довёз её до дома, мы тепло распрощались. Но всё равно чувствовал, что есть какое-то напряжение. Написал, спросил прямо, не смущает ли её разница в росте. Она ответила после небольшой паузы, что раньше ей было важно, а теперь не имеет значения. Очевидно, что ей на самом деле важно, но она даёт шанс. И я им воспользовался.

(Почему очевидно? Откуда? Если это опять “копчик”, то лучше не лезть в голову, сказанному верить, иначе сами себя фрустрируете, друзья)

После того вопроса общение пошло легче, проще и непринужденнее. Я продолжал ухаживать, водил в места, дарил цветы, делал много комплиментов (она от них расцветала, любит нравится, а я и рад их делать — красотка топовая), а она становилась всё теплее. Я ситуацию не торопил. Потом уже когда она стала присылать свои фотки в белье, пригласил к себе. Секс получился сдержанный: я хотел трахнуть её от души, но она была холодновата (хотя технически старалась), ну и я от этой прохлады тоже приморозился слегка. После секса предложил встречаться, она без эмоций ответила: «Давай. Надо забить этот день в календарь».

С тех пор прошла пара недель, мы гуляем, спим, я познакомил её со своими друзьями. С предложениями переезда и дальнейшими шагами не тороплюсь, но и тянуть не буду, если всё к этому пойдет. И вроде бы она говорит о совместных планах наших (типа отпуска), называет милым, шлет кружочки, но её ко мне физически не тянет. Она сдержанна в сексе, и хотя легко на него идет, но не прижимается, не любит когда я её трогаю везде.

(Автор считает, что “холодноватость” и “сдержанность” героини в сексе – признак ее плюса. Но это совершенно не обязательно. Белладонны в период Д и многие рапунцели – довольно прохладны, причем со временем могут войти во вкус, а могут так и остаться с таким отношением к сексу. И это ничего, то есть совсем ничего, не говорит об их чувствах к мужчине, они могут быть влюблены и серьезно настроены. У белладонн вообще серьезный настрой часто связан с Д, как у КСЖ с Ж. Кроме того, возможно автор сравнивает героиню с другими девушками, которые у него были. Но нужно помнить, что многие женщины, а сейчас очень многие, специально утрируют страсть, демонстрируют сильные ощущения, закатывают глаза, стонут, дрожат, чтобы выглядеть очень темпераментными, из-за этого сравнение получается не верным. Тяга к тактильности тоже у разных людей разная и у многих она весьма мала, у некоторых – всегда, у некоторых – в начале отношений, и у последних это не связано с чувствами, а связано с доверием)

Если я подхожу её поцеловать или обнять, может чуть отстраниться, не всегда хочет ходить за ручку. Я в таких ситуациях сразу же перестаю к ней лезть и спокойно её оставляю (без обиды и без претензий, просто не трогаю). А она через некоторое время после этого подходит сама, сама меня обнимает, целует, берет за ручку (но так скорее поощерительно, без особой нежности).

(У автора градусник для измерения температуры горения и линейка для измерения своей значимости. По акцентам на этих двух предметах мы видим онегина-МП, а когда мы видим явных МП или ОШ в письмах, мы можем быть уверены: автор приуменьшает свою СЗ. Собственно для того и полезно различать шкуры и башни авторов, чтобы иметь еще один инструмент оценки)

А я всё равно в ответ сразу расцветаю как цветочек. Плюс стал замечать, что она начинает слегка раздражаться от меня, может скривиться, если что-то скажу. В таких ситуациях я тоже отваливаю, а она потом сама подходит — я и рад. Ну и я после таких моментов теряю спонтанность, начинаю вести себя неловко и неуверенно. Можно подумать, что я слишком чутко реагирую на мелочи. Но я знаю, как ведет себя влюбленная девушка, и она ведет себя не так.

(Вот здесь автор не пишет, на что она начинает раздражаться, и, возможно, даже сам не фиксирует, на что, как будто это не важно, а важен сам факт раздражения, который не случается с “влюбленными девушками”. Но это самое важное – на что? От этого зависит у кого векторы косяки: у него, если он ее задевает, или у нее, если она раздражается просто так)

В общем моя значимость не оч большая, не растет, и кажется начинает падать. Я отваливаю на её безразличие, и радуюсь её вниманию. Это помогает держаться на плаву, но роста моей значимости не дает. Иногда хочется, чтобы она устроила истерику — с этим работать было бы проще.

(Не надо “работать с истериками”, если это не ваш клиент, а вы не психолог. Не надо работать с проблемами партнеров, надо работать со своими. На косяки партнеров надо просто реагировать в границах, а не работать. Иначе это из серии рапаньей рыбалки. “Отваливать на безразличие” – далеко не всегда реакция в границах. Потому что безразличие – это пропуск шагов, а отваливать – шаг назад, и собственный вектор косяка может оказаться куда больше. Очень важен контекст, какое безразличие, в чем выражается, в какой ситуации, но автор описывает только свои выводы)

Если всё так пойдет дальше, то мы расстанемся. Это нормально, но может еще можно что-то сделать? Пока у меня в голове только такой вариант: посильнее от неё отлипнуть, когда она в очередной раз косо на меня посмотрит, грубовато ответит или отпрянет; не расцветать перед ней сразу же, когда она вернется погладить меня, а дождаться большей искренности. А может стоит просто обсудить с ней это? Или тут есть что-то другое, чего я не вижу? А может это я слишком много хочу и придираюсь к девчонке?

(Конечно надо не отваливать все время, а обсудить. Причем, чтобы обсудить в границах, надо убрать все лазы в голову, все экспертные оценки, все предубеждения, и простодушно и доброжелательно уточнить, что не так, почему такая реакция, что не нравится. И дальше уже строить диалог в границах, в зависимости от того, что ответит)

Еще она часто говорит о том, что хочет в декрет, но я на это ничего не отвечаю. Может, конечно, она ждет от меня каких-то подтверждений серьезных намерений? Но сомневаюсь, что дело в этом. Всё таки её боди-лэнгвич не говорит о том, что детей она хочет именно от меня

(Это МП. Они деликатно молчат, когда женщина рассказывает им, что хочет замуж, что хочет детей. Они не понимают, что молчать в ответ на такое – косяк, как если бы мужчина рассказывал женщине, что весь горит от желания, а она бы подумала, что он горит от желания к кому-то другому, и ушла в чтение телефона в ответ. Хотя ОШ так могла бы сделать. И если мы предположим, что героиня письма – ОШ, после игнора автора на ее сообщение о декрете, она сделает вывод, что симпатии у него к ней нет. Кто подскажет автору критерий, на какие сообщения следуют отвечать, а какие можно считать риторическими?)

Спасибо!