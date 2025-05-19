Мнение: Пиарщик о демократии в России

Интересная ситуация сейчас с выборами в России. Озираю рынок изнутри, как участник – былой организатор выборов и политтехнолог. Замечаю, что деградация рынка, которая шла все последние годы, сейчас уже дошла до каких-то невероятных размеров – похоже, всё уже усохло и сморщилось окончательно. В принципе, никак иначе и быть не может – интерес к теме выборов в России уже почти полностью исчез, и среди потенциальных кандидатов уже нет интереса совсем: люди понимают, что если они планируют «лезть» без приглашения, то шансы у них отсутствуют, поскольку никто не сможет пролезть в игольное ушко, то есть стать зарегистрованным кандидатом, неважно на кого – на депутата ли, ли на мэра, уж тем более – на губернатора… В России фактически отменено так называемое «пассивное избирательное право», то есть в формуле демократии «право избирать и быть избранным» полностью аннулирована вторая часть – «быть избранным». В нашей стране «право быть избранным» – никакое не право, а то, что выдается в качестве привилегии и как раз для тех, кого избирком (из состава действующей власти) решил до этих самых выборов допустить. Для людей «с улицы», самозванцев, так сказать – никакого «права быть избранным» не существует, по факту. Для того, чтобы просто «принять участие» в выборах – надо много раз «сделать ку», как-то доказать свою собственную лояльность и «преданность делу Партии» и Администрации, и только тогда, МОЖЕТ БЫТЬ, человеку разрешат – нет, не выиграть, но хотя бы быть включенным в избирательные бюллетени.

В избирательные списки кандидата допускает избирком, то есть, по сути, действующая власть. Получается, что в России сама же власть «отбирает» себе соперников, произвольно решая, с кем она согласна «соперничать» на выборах. Это как если бы, например, в футболе московское Динамо само бы решало, какие клубы имеют право играть в высшей лиге. И решало бы – что клуб из Тамбова и Оренбурга играть, так и быть, право имеет, а вот Спартак и ЦСКА – нет, «рожей не вышли». Пусть пока остаются в предбаннике, в нижней лиге. И все бы понимали, почему так – просто Динамо считает, что Оренбург и Тамбов оно легко обыграет и станет чемпионом, а вот Спартаку, не дай бог, можно и самому проиграть.

В России раньше, на заре демократии, можно было стать участником выборов, просто заплатив так называемый «избирательный залог». Скажем, в Москве на выборах депутатов Мосгордумы можно было просто заплатить 100 тысяч рублей на спецсчет в Сбербанке – и всё, человека автоматически регистрировали в качестве кандидата и вписывали в избирательный бюллетень. У избиркома просто не было даже теоретической возможности не допустить человека на выборы – то есть пассивное избирательное право, по Конституции в самом деле было гарантировано.

Но уже в 2007 году ГосДума взяла да упразднила избирательный залог – и с тех пор в РФ пассивное избирательное право тоже было по факту упразднено. Сейчас, если ты хочешь пойти на выборы в качестве кандидата, ты должен собирать подписи граждан. А что ты за подписи собрал – решает избирком. И за столько лет накоплены масса уловок, позволяющих «забраковать» подписи как «фейковые». В России все уже давно поняли, что подписи у кандидата избирком хочет признает подлинными, не хочет – не признает. Хозяин – барин. Все это давно знают, ситуация не меняется.

Поэтому в РФ уже нет никакого ажиотажа вокруг выборов. Простые люди «с улицы» попросту прекратили мечтать о том, чтобы куда-то избраться; какой смысл в мечтах, если тебя просто не допустят до участия в выборах, пускают только «своих»?

Выборы сейчас в стране – чистой воды карго-культ, как всё в этой стране. Не может быть никакой демократии в России, если из двух базовых прав, составляющих основу выборов – активное и пассивное избирательное право – одно из прав фактически отменено. Убери одну базовую опору демократии – выборов не будет.

Их и нет в России. Сейчас это стало по-настоящему понятно. Впрочем, народ в стране особо не тоскует по выборам. Нету их – и не надо. Баловство одно. Не дают нам никого выбирать – и не надо. Как в совке – выборов не было, и была вот какая Великая Держава!

В итоге имеем – большую страну фальсифицированной демократии. Впрочем, во всем мире сейчас демократия в кризисе и ее все так и норовят «отменить». Наступило время диктатур – так нам сейчас говорят. Ну, если кому нравится диктатура…