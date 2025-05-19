 

Трамп о телефонном разговоре с Путиным (кратко)

19.05.2025, 20:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разговор прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны.

Условия будут обсуждаться между двумя сторонами, только они знают детали. Тональность разговора была прекрасной, если бы это было не так — я бы сказал об этом. Россия хочет торговать с США, когда эта «кровавая баня» закончится, и я поддерживаю это. Россия может создать огромное количество рабочих мест и заработать много денег. Потенциал этого безграничен. Украина тоже может получить выгоду от торговли в процессе восстановления страны.

Переговоры начнутся незамедлительно. Я уже проинформировал Владимира Зеленского и европейских союзников об итогах разговора с Путиным. Ватикан готов стать местом проведения переговоров. Да начнется процесс!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / После разговора с Путиным Трамп объявил, что РФ и Украина начнут переговоры “немедленно”

19.05 / Путин вышел к прессе после телефонного разговора с Трампом (кратко)

19.05 / Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов

19.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1181-й день войны

19.05 / Самолет Lufthansa летел без управления 10 минут после того, как второй пилот потерял сознание

19.05 / В Колумбии убита манекенщица Мария Хосе Эступиньян. Убийца выдал себя за курьера

19.05 / В Лондоне был задержан полицией пропалестинский активист, выступивший против ХАМАСа

19.05 / Иран и Азербайджан проводят совместные учения в Карабахе

19.05 / TikTok будет предлагать подросткам медитации с инструктором, если они листают ленту после 22:00

19.05 / Перед разговором с Путиным Трамп провел консультации с европейскими лидерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика