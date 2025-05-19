Трамп о телефонном разговоре с Путиным (кратко)

Разговор прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны.

Условия будут обсуждаться между двумя сторонами, только они знают детали. Тональность разговора была прекрасной, если бы это было не так — я бы сказал об этом. Россия хочет торговать с США, когда эта «кровавая баня» закончится, и я поддерживаю это. Россия может создать огромное количество рабочих мест и заработать много денег. Потенциал этого безграничен. Украина тоже может получить выгоду от торговли в процессе восстановления страны.

Переговоры начнутся незамедлительно. Я уже проинформировал Владимира Зеленского и европейских союзников об итогах разговора с Путиным. Ватикан готов стать местом проведения переговоров. Да начнется процесс!