 

Путин вышел к прессе после телефонного разговора с Трампом (кратко)

19.05.2025, 20:03, Новости дня
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Разговор был откровенным и содержательным. На мой взгляд, весьма полезным.

Я поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров. Он высказал свою позицию по поводу перемирия. Я отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование. Мы должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Мы договорились, что РФ готова работать с украинской стороной по меморандуму будущего договора — о принципах, сроках и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время при достижении соответствующих договоренностей. Контакты между участниками встречи в Стамбуле возобновились. Это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути.

Я оцениваю беседу высоко. Вопрос в том, чтобы обе стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы компромиссы, которые устроили все стороны.

В целом позиция России ясна, главное для нас — устранить причины кризиса (денацификация, демилитаризация и т.д.)


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