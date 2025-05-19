Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. По данным ТАСС, беседа между двумя лидерами продолжалась более двух часов.

Белый дом подтвердил, что разговор завершился, не сообщая никаких других подробностей.

Израильский журналист Барак Равид, который публикуется на сайте Walla News и в американском издании Axios, сообщил в своем X-блоге, что перед беседой с Путиным Трамп созвонился с Зеленским; их разговор продолжался всего несколько минут.