Мнение: Экономика России официально выдержала санкции

Китайское агентство повысило России кредитный рейтинг — нас теперь считают более устойчивыми. В 2022 году не считали: тогда китайцы, как и западные рейтинговые компании, отозвали свои рейтинги, так как думали, что объединённый Запад быстро сломает нашу экономику.

Просчитались, конечно же. Сломать санкциями можно было только социалистическую экономику: запретив поставки зерна из Канады, например, от которых мы зависели критически. Капиталистическая экономика к санкциям очень устойчива — особенно в столь крупной и самодостаточной стране, как Россия, которая производит почти всё необходимое внутри себя.

Риски, которые были у нас в 2022 году, носили не вполне экономический характер. Во-первых, пролоббировать свои деструктивные идеи могли сторонники плановой мобилизационной экономики: пушки вместо масла, всех на фронт, остальных к оружейным станкам. Вот тогда, да, наша экономика разлетелась бы вдребезги, и на ослабленные руины без боя зашли бы американцы, чтобы вывесить над Кремлём свой флаг. Во-вторых, как мечтали англичане, теоретически мог увенчаться успехом какой-нибудь мятеж. В этом случае с экономикой тоже было бы всё плохо.

К счастью, наша власть подавила единственный мятеж со впечатляющей лёгкостью, а сторонники планового вредительства проиграли аппаратную борьбу — в том числе потому, что показали очень плохие практические результаты. Экономику России вытянул частный бизнес: пока руководители госпредприятий сидели пьяными в своих кабинетах, полагая, что всё уже кончено, частный бизнес перенастраивал цепочки поставок таким образом, чтобы клиенты могли получить всё то же самое — просто чуть позже и по чуть более высокой цене. Поэтому, кстати, высшее руководство России изменило в 2022 году отношение к бизнесу радикально.

Цитирую Кримсональтера (ссылка):

… вот уже почти два года… отношение [президента России к бизнесу] сформулировано другим образом (ссылка):

«— В позапрошлом году — 4,1% рост ВВП, а в прошлом году — 4,3. Это действительно результат совместной, партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов. Своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений. Надеюсь, что и определенную долю здесь внесли и правительство, и наши региональные команды. Все вместе, это результат общей работы!»

Хорошо, что дискурс главного российского элитария рисует не (к сожалению, всё ещё традиционный для российского чиновничества) образ «бизнеса как толерируемого зла, которое надо периодически подвергать репрессиям ради народного чувства справедливости», а образ «бизнеса — партнёра для государства» и образ «бизнеса как мотора экономики, которому государство содействует». Приятно видеть, что направление движения к «русскому тэтчеризму» сохраняется на уровне вайба официальных заявлений.

Так вот, китайцы пишут, что русская экономика адаптировалась к условиям жёстких санкций, что мы с честью выдержали шоки, что политика властей осмотрительна, резервы достаточны, а риски продолжающегося конфликта — достаточно предсказуемы (ссылка).

Что же, ещё один плюс живительных санкций. Теперь агентства, которые очевидно подсуживают Западу и занижают рейтинги России, больше не портят нашу финансовую репутацию в глазах иностранцев. Теперь мы можем работать с куда как более справедливыми рейтингами от наших китайских друзей.

PS. Не правда ли, забавно: в 1984 году, когда Маргарет Тэтчер приезжала к нам, Британия была оздоровлена капиталистическими реформами, тогда как СССР безнадёжно катился к экономическому краху. Прошло 40 лет, и вот теперь русская экономика по-капиталистически сильна, тогда как Британия под властью социалистов увязла в ворохе проблем, из которого навряд ли уже сможет выбраться без серьёзнейшего кризиса.