 

В Вологодской области намерены запретить водонагреватели ради социальной справедливости

19.05.2025, 19:33, Разное
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Власти Вологодской области намерены ввести запрет на эксплуатацию, реализацию и хранение водонагревателей.

Они считают, что таким образом можно достичь социальной справедливости в период отключения горячей воды. Как пояснил губернатор Георгий Филимонов, жители региона всё чаще и чаще жалуются на перебои с водоснабжением.

– Чаще всего приходится отключать горячую воду – тепловые пункты и котельные, построенные ещё при СССР, они не молодеют, знаете ли, ремонты длятся всё дольше. Поэтому я подумал и решил, что надо, конечно, устранять такую несправедливость, когда у одних только холодная вода, а другие водонагреватель поставили и моются нормально, стирают там что-то, – сказал он.

Информацию о нарушителях планируется собирать через горячую линию и интернет-портал «Я – информатор». Штрафовать за наличие водонагревателя будут участковые, им же поручат проводить изъятие и утилизацию запрещённой техники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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