 

В Шереметьево задержали канадца со свидетельством об однополом «браке»

19.05.2025, 17:33, Разное
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В аэропорту Шереметьево правоохранительные органы задержали гражданина Канады, у которого при себе было найдено свидетельство об однополом «браке», сообщает РИА Новости.

Правонарушитель прилетел к сотруднику посольства, с которым он состоит в противоестественной связи, но сам при этом не обладал дипломатическим иммунитетом.

Ещё в апреле злоумышленник подал заявление на визу в российскую консульство в Торонто. Заполняя документ, он сам выдал себя – в графе «пол» он указал «мужской», а на собеседовании с заместителем консула заявил, что летит к «мужу», работающему в России. Дипломат решил выдать мужчине визу, но подал сигнал в правоохранительные органы.

– Сотрудник также проявил смекалку и посоветовал иностранцу во избежание проблем взять с собой так называемое «свидетельство о браке», не подав при этом вида касаемо того, что оно недействительно из-за одинакового пола так называемых «супругов». Теперь этот документ стал главным доказательством вины задержанного, – заявили в пресс-релизе.

В аэропорту канадец требовал назвать основания для изъятия его документов, и судя по опубликованному видео, ему отвечали, что свидетельство об однополом «браке» учуяла служебная собака. Уже в суде, который избирал меру пресечения, иностранцу разъяснили, что он был задержан в результате межведомственной оперативной комбинации. Теперь правоохранительные органы будут выяснять, какое положение он занимает в иерархии экстремистской группировки ЛГБТ, а также когда, кем и при каких обстоятельствах был завербован в её ряды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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