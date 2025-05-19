 

В Колумбии убита манекенщица Мария Хосе Эступиньян. Убийца выдал себя за курьера

19.05.2025, 16:25, Новости дня
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В городе Кукута на севере Колумбии 15 мая была застрелена 22-летняя манекенщица и блогер Мария Хосе Эступиньян. Девушка, студентка местного университета, был также владелицей бизнеса по продаже нижнего белья. Ведется следствие.

Президент гендерной комиссии судебной системы Колумбии Магда Викториа Акоста сообщила, что убийца, выдававший себя за посыльного, застрелил Марию, когда она открыла ему дверь. “Она была молодой, предприимчивой женщиной, у которой вся жизнь впереди. Но ее мечтам не суждено было сбыться, как и мечтам множества других женщин нашей страны”, – сказала она.

Акоста также рассказала, что Мария пострадала от домашнего насилия, и недавно суд присудил ей компенсацию.

Напомним, что несколько дней назад в Мексике во время прямого эфира в социальной сети TikTok была застрелена популярная бьюти-блогер Валерия Маркес. У 23-летней девушки было около 100000 подписчиков. По версии следствия, речь идет об убийстве женщины на почве гендерной ненависти – фемициде.

Валерия вела эфир из салона красоты, в котором работала. В дверь постучался курьер. Вернувшись, Маркес сказала: “Мне подарили поросенка”. После этого раздались выстрелы. Одна из пуль попала в голову, вторая – в грудь. Девушка упала. Трансляцию прекратил другой человек, на секунду появившийся в кадре.


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