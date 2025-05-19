 

Razer представила крайне необычный динамик-подголовник

19.05.2025, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Razer анонсировала выпуск трех новых продуктов для геймеров. Самым интересным, пожалуй, стало устройство Clio. Это беспроводной динамик, интегрированный в подголовник, который крепится к игровому креслу. Внутри каждой из его половинок – 43-миллиметровый драйвер в паре с пассивным излучателем, который, по словам Razer, обеспечивает четкие и чистые высокие частоты и мощные басы.

Clio комплектуется батареей на 5400 мА⋅ч, которая должна обеспечить до 14 часов работы. Здесь есть подключения через 2,4 ГГц и Bluetooth, а также три режима эквалайзера: игры, фильмы и музыка. Можно подключать динамик как к консолям, так и смартфонам.

Clio можно превратить в тыловой динамик, если соединить его с другими динамиками в системе объемного звучания. Стоимость новинки $230.

Клавиатура Razer Joro ультрапортативная и сверхлегкая, ее толщина всего 16,5 мм, а вес 374 грамма. Здесь есть подсветка Razer Chroma и сверхнизкопрофильные переключатели. Предусмотрена поддержка нашумевшей функции Razer Snap Tap, которая мгновенно отменяет вводы в играх при обнаружении противоположного ввода. Это дает игроку возможность практически мгновенно переключаться из стороны в сторону при стрейфинге.

Joro совместима с устройствами Mac, iPad и Windows. Она также может подключаться к таким устройствам, как Steam Deck, через Bluetooth. Есть отдельная кнопка Copilot для быстрого доступа к ИИ-помощнику Microsoft. Время автономной работы 1800 часов в режиме энергосбережения и 11 часов в стандартном режиме при яркости 50 %. Цена $140.

Мышка Razer Basilisk Mobile является продолжение серии Basilisk V3 и Basilisk V3 Pro, она полноразмерная и беспроводная. Время работы 105 часов при подключении через Razer Hyperspeed Wireless или 180 часов через Bluetooth. Есть поддержка технологии Razer HyperScroll, которая представляет собой колесо прокрутки, которое может перемещаться в 4 направлениях.

Дополнительные преимущества новой мышки в наличии оптического датчика Razer Focus X 18K, Chroma RGB-подсветки и оптических переключателей Razer Gen-3, которые рассчитаны более чем на 90 миллионов нажатий. Несколько кнопок зарезервированы под работу с ИИ, но их можно переназначить. Ценник на Basilisk Mobile $90.Источник &#8212 Razer


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Российская разработка ускорит создание деталей для энергетики и авиации

19.05 / Полицейские задержали единственного россиянина, который смотрел «Евровидение-2025»

19.05 / Физики раскрыли, как сделать огромные брызги при прыжках в воду

19.05 / Генетики подтвердили сибирские корни коренных американцев и выявили четыре древние южноамериканские ветви

19.05 / Гигантские бетонные шары на дне океана смогут запасать огромные объемы энергии

19.05 / Чиновник заложил в банк жителей Тамбова

19.05 / Социальные пауки потеряли индивидуальность через месяц наблюдений

19.05 / Мнение: Как Россия может уничтожить экономики Прибалтики, Скандинавии и Финляндии

19.05 / Российские ученые научились определять идеальный объем данных для ИИ

19.05 / Ученые нашли способ печатать прочнейшие полимерные детали с помощью стекла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика