Razer представила крайне необычный динамик-подголовник

Компания Razer анонсировала выпуск трех новых продуктов для геймеров. Самым интересным, пожалуй, стало устройство Clio. Это беспроводной динамик, интегрированный в подголовник, который крепится к игровому креслу. Внутри каждой из его половинок – 43-миллиметровый драйвер в паре с пассивным излучателем, который, по словам Razer, обеспечивает четкие и чистые высокие частоты и мощные басы.

Clio комплектуется батареей на 5400 мА⋅ч, которая должна обеспечить до 14 часов работы. Здесь есть подключения через 2,4 ГГц и Bluetooth, а также три режима эквалайзера: игры, фильмы и музыка. Можно подключать динамик как к консолям, так и смартфонам.

Clio можно превратить в тыловой динамик, если соединить его с другими динамиками в системе объемного звучания. Стоимость новинки $230.

Клавиатура Razer Joro ультрапортативная и сверхлегкая, ее толщина всего 16,5 мм, а вес 374 грамма. Здесь есть подсветка Razer Chroma и сверхнизкопрофильные переключатели. Предусмотрена поддержка нашумевшей функции Razer Snap Tap, которая мгновенно отменяет вводы в играх при обнаружении противоположного ввода. Это дает игроку возможность практически мгновенно переключаться из стороны в сторону при стрейфинге.

Joro совместима с устройствами Mac, iPad и Windows. Она также может подключаться к таким устройствам, как Steam Deck, через Bluetooth. Есть отдельная кнопка Copilot для быстрого доступа к ИИ-помощнику Microsoft. Время автономной работы 1800 часов в режиме энергосбережения и 11 часов в стандартном режиме при яркости 50 %. Цена $140.

Мышка Razer Basilisk Mobile является продолжение серии Basilisk V3 и Basilisk V3 Pro, она полноразмерная и беспроводная. Время работы 105 часов при подключении через Razer Hyperspeed Wireless или 180 часов через Bluetooth. Есть поддержка технологии Razer HyperScroll, которая представляет собой колесо прокрутки, которое может перемещаться в 4 направлениях.

Дополнительные преимущества новой мышки в наличии оптического датчика Razer Focus X 18K, Chroma RGB-подсветки и оптических переключателей Razer Gen-3, которые рассчитаны более чем на 90 миллионов нажатий. Несколько кнопок зарезервированы под работу с ИИ, но их можно переназначить. Ценник на Basilisk Mobile $90.Источник — Razer