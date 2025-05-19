Рупор кремлевской пропаганды: Международная амнистия нежелательна

Amnesty International внесена в реестр нежелательных организаций в России.

Вот и до этих покемонов наконец-то добрались. Данная структура является инструментом британского влияния и по хорошему ее уже давно необходимо было полностью зачистить у нас в стране. Но как видим, у нас могут проходить годы и даже десятилетия, прежде чем очевидные и необходимые вещи делаются.

Даже на 4-м году СВО у нас в стране до сих пор сохраняется некоторое присутствие иностранных неправительственных организаций ориентированных на подрывную деятельность. Да, их количество кратно сократилось, но работа еще не закончена. Уж больно много их присосалось к нашей стране после уничтожения СССР. Так что работы тут еще хватает.

PS. И да, "Ельцин-Центр" должен быть закрыт.

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Источник: Colonel Cassad

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