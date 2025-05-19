Полицейские задержали единственного россиянина, который смотрел «Евровидение-2025»

В Москве сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии был задержан 26-летний мужчина, который тайно смотрел музыкальный конкурс «Евровидение-2025». Вывести преступника на чистую воду удалось благодаря бдительности граждан.

«В ночь на 19 мая в дежурную часть поступил сигнал от 75-летней пенсионерки, которая сообщила о подозрительных звуках из квартиры своего соседа. Прибывшими сотрудники установили, что гражданин смотрел запрещённый на территории России конкурс «Евровидение-2025», за что он и был задержан», – сказал официальный представитель столичного ГУ МВД Яков Петерс.

Преступник сразу же полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Басманный суд учёл отсутствие у молодого человека судимости, положительную характеристику с места работы и приговорил его к 500 часам обязательных работ и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Осуждённый уже приступил к общественно полезному труду – уборке улиц и уходу за тяжело больными пациентами в одной из городских больниц.

По данным «Медиалогии», москвич был единственным россиянином, кто смотрел «Евровидение-2025».

«Мы проанализировали сотни метрик и пришли к однозначному выводу – конкурс стал абсолютно неинтересен гражданам, у него был всего один зритель», – говорится в отчёте сервиса.

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