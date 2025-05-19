 

В Лондоне был задержан полицией пропалестинский активист, выступивший против ХАМАСа

19.05.2025, 15:30, Новости дня
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Пропалестинский активист Питер Тэтчелл обвиняет организаторов лондонского марша, посвященного “Накбе”, в том, что они убедили полицию задержать его из-за плаката, на котором осуждались и убийства, совершенные ХАМАСом.

73-летний мужчина вышел на манифестацию, неся лозунг “Остановите израильский геноцид Газы, остановите убийства, творимые ХАМАСом”. Несмотря на то, что плакат обвинял Израиль в геноциде, другие участники марша были возмущены – ведь Тэтчелл осуждал и ХАМАС.

Они начали оскорблять ветерана борьбы за права палестинцев, требуя, чтобы “сионистская сволочь” покинула манифестацию. Сопровождающие марш полицейские не вмешивались, пока не вмешались организаторы. По их требованию Питер был задержан за нарушение общественного спокойствия.

“Просто возмутительно, что в Великобритании 2025 года тебя могут задержать за критику нарушения ХАМАСом прав человека. Движение солидарности с Палестиной должны будут ответить на этот вопрос”, – заявил Тэтчелл, открывший для себя, что подобные демонстрации проводятся не в осуждение Израиля, а в поддержку террористов.

Пресс-служба Скотланд-Ярда, которую цитирует газета Daily Mail, сообщила, что задержанный был отпущен, как только полицейские осознали, что произошла ошибка, и никаких дополнительных мер в отношении него принято не будет. Начато внутреннее расследование.


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