Гигантские бетонные шары на дне океана смогут запасать огромные объемы энергии

Ученые из института Фраунгофера успешно протестировали на Боденском озере прототип нового накопителя энергии подводного типа. И теперь готовятся к созданию и испытанию совместно с американскими коллегами уже полномасштабной модели. Испытания назначены на 2026 год, место проведения – Лонг-Бич возле Лос-Анджелеса.

Концепция проста и известна: вода под собственным весом заполняет сферу из бетона, вращая во время движения внутрь турбину генератора. При избытке энергии в сети включаются насосы, которые откачивают воду из сферы — и так раз за разом. Отличительная особенность этого проекта, который получил название «StEnSea», в выборе места расположения накопителей.

Сферы предполагается разместить на глубинах 600-800 м, чтобы они никак не мешали судоходству и не влияли на хрупкую экосистему мелководья. Пространство на суше для постройки установок возобновляемой энергии ограничено, место для накопителей тоже, а вот побережье на таких глубинах почти везде пустует. Остается только проложить кабели и менять сферы примерно раз в 50 лет по мере их износа.

В будущем испытании будет использована сфера диаметром 9 м, которая может генерировать 0,5 МВт и хранить 0,4 МВт-ч энергии. В дальнейшем предполагается создавать сферы диаметром уже 30 м. Если разместить их во всех доступных для этого местах, они смогут хранить до 817 000 ГВт-ч. Этого хватит, чтобы компенсировать дефицит энергии при остановке ветряков и солнечных батарей в Германии, Франции и Великобритании вместе взятых в течение целого года.

Проектом заинтересовалось Министерство энергетики США, которое уже вложило в него $4 млн. У этой страны протяженная береговая линия и множество крупных городов и производств на побережье, которые нуждаются в энергии. Недавние события (блэкаут в Испании) наглядно показывают – полагаться на возобновляемую энергетику без возможности запасать энергию крайне опрометчиво. А проект StEnSea может решить эту задачу.Источник — Fraunhofer IEE