TikTok будет предлагать подросткам медитации с инструктором, если они листают ленту после 22:00

TikTok начнет показывать подросткам медитации с инструктором, если они продолжают листать ленту после 22:00, пишет Sky News. Эта инициатива направлена на снижение негативного влияния соцсетей на психическое здоровье, поскольку крупные IT-компании все чаще сталкиваются с требованиями уделять больше внимания благополучию молодежи.

Если подросток продолжает использовать TikTok после 22:00, ему будет предложено медитативное упражнение для улучшения сна. Если он проигнорирует первое уведомление, позже появится второе, которое будет труднее пропустить.

Эта функция будет доступна и для взрослых пользователей, однако для зрителей младше 18 лет она будет активирована автоматически. По данным TikTok, во время тестирования 98% подростков оставили медитацию включенной.