 

Чиновник заложил в банк жителей Тамбова

19.05.2025, 13:33, Разное
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Советский районный суд Тамбова завершил расследование громкого уголовного дела в отношении руководителя департамента ЖКХ городской администрации Павла Малахова.

Чиновника обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере — как удалось доказать следствию, в 2023 году госслужащий в качестве обеспечения по потребительскому кредиту использовал «50 тысяч душ тамбовчан».

– Установлено, что Малахов не имел права распоряжаться жителями города, так как они не являются его собственностью. Таким образом, кредитная организация не могла бы взыскать залог в случае неплатежей по договору займа, – говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Сам Малахов заявил, что планировал регулярно вносить платежи по кредиту, а своих земляков заложил исключительно из-за желания снизить процентную ставку. Также подсудимый просил привлечь к ответственности сотрудников банка, которые приняли граждан в качества залога, однако это ходатайство было отклонено.

Рассмотрев все обстоятельства дела суд признал чиновника виновным и приговорил к 8 годам заключения в колонии строго режима и штрафу в размере пяти миллионов рублей. Заместитель мэра Тамбова Иван Смоляков призвал не переживать жителей города, которые были использованы Малаховым в качестве залога.

– Людям нечего беспокоиться, так как договор признан ничтожным и они не перейдут в собственность банка, – сказал Смоляков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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