Социальные пауки потеряли индивидуальность через месяц наблюдений

В списке животных, обладающих личностью и сознанием (инструментов для проверки этого пока не так много), мало видовых имен. Гораздо шире распространена поведенческая индивидуальность — набор черт и типов поведения, отличающих одну особь от другой. Фиксируют такие характерные особенности повсеместно в царстве животных.

Они могут касаться настроения (пессимисты/оптимисты), характера (пугливый/смелый), способов добывания пищи и множества прочих аспектов поведения. Naked Science уже рассказывал о группе шимпанзе (Pan troglodytes), члены которой с разной скоростью раскалывали орехи.

Сложность в изучении поведенческой индивидуальности состоит в том, что наблюдать животных в естественной среде долго далеко не всегда получается. Обычно такие исследования краткосрочны, и найденные различия применяют на всю жизнь особи. При таком подходе поведение, которое отличало особей на очень конкретном этапе, приравнивают к эволюционной приспособленности.

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Так вышло, например, с социальными пауками вида Stegodyphus dumicola. Как выяснилось в 2018 году, смелые индивиды могут значительно повысить успех охоты целой группы. В новом исследовании, опубликованном в журнале Animal Behaviour, европейские биологи проверили, как долго у этих пауков сохраняются индивидуальные качества. Их часто используют для оценки подобного поведения.

Исследователи взяли 133 молодых паука и каждые две недели в течение 115 дней (за это время членистоногие взрослеют) изучали их по трем признакам: одиночная смелость, нападение на добычу среди сородичей и одиночное бегство. Для последнего авторы статьи создали тест, в котором роняли пауков с высоты 10 сантиметров (при длине животного в 3,5 сантиметра) и смотрели за скоростью их реакции. Смелость анализировали, пугая подопытных струей воздуха.

В результате четырех месячных наблюдений индивидуальная смелость пауков (в том числе реакция бегством) снижалась, хотя была ярко выраженной в начале. По словам исследователей, предсказывать смелое поведение удавалось только на две недели вперед — через четыре это переставало отличать одних особей от прочих. Тесты на охоту, в свою очередь, не выявили никаких индивидуальных различий.

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Иначе говоря, поведенческая индивидуальность социальных пауков оставалась сильной только короткое время. Значит, одного или нескольких измерений, особенно на раннем этапе жизни S.dumicola, недостаточно, чтобы заявлять о чертах характера конкретной особи — биологи рекомендуют с осторожностью называть социальных пауков робкими или смелыми. Вдобавок эти результаты ставят под сомнение действие отбора на индивидуальность у S.dumicola.