Мнение: Как Россия может уничтожить экономики Прибалтики, Скандинавии и Финляндии

Прогноз, который мы c Кримсональтером сделали в воскресном выпуске «Клуба Зелёной Свиньи», сбылся немедленно (ссылка). Россия задержала греческий нефтяной танкер, который следовал под флагом Либерии из Эстонии в Нидерланды (ссылка).

Как видите, из нормальных стран тут только Либерия. Эстония и Нидерланды готовы вредить России любой ценой, даже в ущерб себе, а Греция просто ведёт себя враждебно, так как не хочет огорчать Брюссель.

Почему мы задержали танкер, понятно: потому что тремя днями ранее неверные эстонцы попытались захватить мирное русское судно, и нам пришлось поднять в воздух истребитель Су-35, чтобы отогнать пиратов. Вот, пожалуйста, наш ответ.

Теперь откройте карту мира и посмотрите на Балтийское море. Несложно заметить, что Россия, если у нас возникнет такое желание, может по щелчку пальцев устроить полную морскую блокаду не только Эстонии, но и двум другим прибалтийским «тиграм», и Финляндии, и Швеции. Это обрушит экономику враждебных нам стран, так как они зависят от морской торговли критически. Аналогичным образом мы можем поступить с Норвегией, которая тоже расположена вблизи от наших аэродромов и портов.

Что касается зловредной Дании, которая остро нуждается в наказании за свои преступления, там ещё веселее. Сейчас в Дании полагают, будто русские по природе своей трусливы, так что датчане могут вредить нам безнаказанно — русские не посмеют ответить. За неверный анализ ситуации датчане могут довольно дорого заплатить.

Население Дании — всего лишь 6 млн человек, однако это бывшая империя со славными многовековыми морскими традициями. Копенгаген изначально назывался Køpmannæhafn, «гавань купцов». Торговля зерном, древесиной и солью оплачивала датские войны ещё в 16-м веке. Датчане живут и всегда жили за счёт моря, начиная с эпохи викингов. Огромных колоний, как у Испании и Британии, у них не было, однако они всё же держали небольшие опорные точки в каждом океане.

К настоящему времени морская история Дании сконцентрировалась в исполине Маерске, который держит долю в 15% от мировых (!) контейнерных перевозок. Флагман экономики Дании непропорционально велик для этой маленькой страны: 100 тысяч сотрудников, 600 огромных контейнеровозов, торговые базы и торговые маршруты по всему миру. Маерск для датчан — это примерно как Газпром для России, только в 10-50 раз важнее.

Маленькая проблема в том, что контейнеровозы в современном мире практически беззащитны. Контейнеровозы — не военные корабли, с ними может случиться что угодно, особенно в удалённых африканских портах. До последнего времени не случалось только потому, что Дания ещё никого не злила по-настоящему. Несколько инцидентов, и страховщики откажутся от работы с Маерск. Не факт, что компания переживёт этот удар.

И как вишенка на торте. Как полагаете, что сделает Дональд Трамп, который спорит сейчас с Данией за контроль за Гренландией, если датчане начнут громко жаловаться, как злые русские их обижают?