Генштаб ВСУ – перехвачены 76 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 35 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 76 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов, запущенных российскими военными.

В результате российских атак причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 19 мая над территорией Российской Федерации были перехвачены 35 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской и Брянской областей, а также Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются.