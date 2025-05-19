 

Генштаб ВСУ – перехвачены 76 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 35 украинских БПЛА

19.05.2025, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 76 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов, запущенных российскими военными.

В результате российских атак причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 19 мая над территорией Российской Федерации были перехвачены 35 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской и Брянской областей, а также Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Легендарный футболист и ведущий Гарри Линекер за антисемитизм лишился работы на BBC

19.05 / Пенс против Трампа – “Самое значительное повышение налогов в мирное время за всю историю США”

19.05 / На выборах президента Румынии победил проукраинский мэр Бухареста Никушор Дан

19.05 / На Манхэттене при беспрецедентных мерах безопасности прошел марш в поддержку Израиля

18.05 / У экс-президента США диагностирована агрессивная форма рака

18.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1180-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

18.05 / В Ватикане президент Ливана переговорил с лидером друзов Израиля

18.05 / Президентские выборы в Румынии – трампист противостоит евроцентристу

18.05 / Посольство США опровергло сообщение о переселении миллиона палестинцев в Ливию

18.05 / В Ватикане состоялась интронизация Папы Льва XIV

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика