«Джей Ди означает Иосиф Джугашвили» – вице-президент США рассказал о деде-сталинисте и происхождении своего имени

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс дал обширное интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал о своей семье и том, почему у него такое имя.

Оказалось, что при рождении по настоянию деда его назвали Иосифом Джугашвили (Joseph Djugashvili).

Имя для ребёнка выбирал его дед по матери Самуил Канторович, ярый сталинист, оказавшийся за решёткой во времена маккартизма. Ребёнка назвали в честь вождя Советского Союза, победившего в Великой Отечественной войне, и его полное имя в свидетельстве о рождении записано как Иосиф Джугашвили Сталин Вэнс (Joseph Djugashvili Stalin Vance).

Однако в школьные годы будущий политик столкнулся с насмешками одноклассников, семьи которых в большинстве своём симпатизировали идеям Льва Троцкого, из-за чего он стал использовать в качестве имени аббревиатуру J.D. Также Вэнс раскритиковал журналистов, которые пишут его фамилию как Ди Вэнс. Вице-президент пригрозил им санкциями и этапированием в Гуантанамо за коверканье своей фамилии и проведение ложных аналогий с Леонардо Ди Каприо.

– Теперь вы знаете, почему я так непримиримо борюсь с засильем троцкистов в американской и европейской политике, – сказал Вэнс. – Они переврали историю и извратили великое учение к своей выгоде.

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