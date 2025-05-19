 

Мозг трудоголиков претерпевает значительные изменения

19.05.2025, 11:20, Разное
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Исследователи из корейского университета Чун-Анг провели первое в своем роде изучение структуры мозга, направленное на выявление разницы между обычными людьми и трудоголиками. О том, что последние подвергаются избыточному стрессу, который влияет на их физическое и психическое здоровье, известно давно. Но что происходит с их мозгом и насколько разрушительны эти явления?

Стоит сразу уточнить, что речь идет о разовом, краткосрочном эксперименте, выводы которого нельзя считать исчерпывающими. Это, скорее, демонстрация того, что некие изменения в мозгах трудоголиков действительно есть. Чтобы их обнаружить и изучить, нужны полноценные научные и клинические исследования, поэтому на данном этапе первоочередная задача – привлечь внимание к проблеме.

В эксперименте принимали участие 110 работников медицинской сферы здравоохранения, 78 из которых трудились по нормативам, а 32 перерабатывали на постоянной основе. МРТ и другие методы сканирования показали, что у последних заметно увеличены 17 областей мозга. Включая среднюю лобную извилину, которая отвечает за внимание, планирование и краткосрочную память, и верхнюю височную извилину – она отвечает за слух и речь. То есть, ключевые для работы части мозга у трудоголиков оказались под ударом.

Конечная цель всей программы в том, чтобы добавить изучение структуры мозга к списку обязательных процедур при типовом медосмотре. Который проходит большинство из людей при приеме на работу на определенные позиции. И тем самым стимулировать официальные структуры начать заботиться о психическом состоянии работников на основе обнаруженных отклонений. По аналогии с тем, как сейчас назначают лечение при обнаружении признаков диабета, астмы или проблем со зрением.Источник &#8212 Chung-Ang University


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