Рупор кремлевской пропаганды: Цзютянь

Реклама китайского высотного ударного БПЛА "Цзютянь", который этим летом должен поступить на вооружение НОАК.

Из интересного (помимо различного подвесного вооружения) стоит отметить отметить заявленную возможность кассетного запуска роевых беспилотников-камикадзе, который должна автоматически захватывать и поражать цели. Для этих целей прямо в корпус БПЛА встроены 2 контейнера для пакетного запуска дронов. Такие контейнеры китайцы ранее устанавливали на пикапы и на грузовики.

Из минусов стоит отметить большие размеры, что делает машину уязвимой для современных ЗРК. На ТВД без серьезной ПВО такая машина разумеется будет карать.

Предположу, что это пока лишь желаемая концепция, а не готовая система, хотя китайцы экспериментируют с этой темой еще с середины 10х годов. Тогда проводились эксперименты с массовым сбросом дронов с военного транспортника. Когда технические проблемы (связь, наведение, координация, дальность) будут решены, роевые беспилотники с пакетным запуском станут новым стандартом. Ну а большие дроны запускающие кучу маленьких дронов, которые умеют отличать человека, тяжелую, легкую бронетехнику, артиллерию, другие дроны – это приближение к тому самому будущему (не самому светлому), которое описывали фантасты прогнозировавшие роботизацию войны.

В этом направлении необходимо копать уже сейчас, чтобы потом не оказаться в ситуации идентичной началу СВО, когда выяснилось, что беспилотную революции у нас осознавали не в полной мере.

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Источник: Colonel Cassad

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