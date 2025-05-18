Мнение «аналитика»: О сигналах скорой катастрофы… Где начнётся обрушение?

По всем прогнозам, уже через несколько часов американский президент Дональд #Трамп сделает Владимиру Путину предложение, от которого тот уже не сможет отказаться. Точнее, попробовать — сможет. Но это чревато уже такими последствиями, что лучше даже не пытаться.

Не то положение. И не та ситуация.

Потому что… опять в соответствии с большинством прогнозов, ахиллесова пята России наконец-то показалась из-под защиты «невидимой руки».

Российская #экономика начала резко сбавлять обороты. Росстат насчитал рост ВВП в I квартале на уровне 1.4% (в годовом исчислении) против 4.5% IV квартале 2024 года Ранее Минэк оценивал рост ВВП в 1.7% год к году. А с устранением сезонности динамика ВВП к предыдущему кварталу и вовсе негативная: минус 1.1%. Это ещё не рецессия, но это уже намёк на приближающийся крахо-коллапс!

По отраслям — тормозят не только стройка и внешняя торговля. Сбавляет обороты даже «локомотив локомотивов» — производство «прочих транспортных средств», куда Росстат обычно записывает танки и другую военную технику. В условиях постепенного исчерпания ФНБ и крепкого рубля бюджетный стимул начинает потихоньку исчерпываться. А #инфляция остаётся всё ещё двузначной, что не даёт ЦБ оснований к смягчению денежно-кредитной политики. При этом дорогие #кредиты не позволяют развернуться отраслям, не связанным с бюджетом. И если дальше всё продолжится в том же духе, всех нас ждут непростые времена. Как минимум, о «тыквенных латте» придётся забыть. И о «лавандовых рафах» тоже.

Повторяется ситуация лета 2014 года, когда именно слабая экономика заставила Владимира Путина резко набросать мирный план «на коленке», пойти на переговоры и подписать Минские соглашения в 2015 году.

Так что — и сейчас не остаётся выбора?

План Трампа придётся принять?

И на этом — всё?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках