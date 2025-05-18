 

У экс-президента США диагностирована агрессивная форма рака

18.05.2025, 23:05, Новости дня
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По информации издания New York Times, 16 мая врачи диагностировали у экс-президента США Джо Байдена агрессивную форму рака простаты.

“На прошлой неделе Джо Байден был осмотрен в связи с обнаружением узелка в предстательной железе после того, как начал испытывать проблемы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости”, – говорится в заявлении, опубликованном его личным офисом.

“Несмотря на то, что это агрессивная форма заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии, что позволяет эффективно контролировать его течение”, – говорится в заявлении пресс-службы Байдена.


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