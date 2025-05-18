Мнение «аналитика»: О продаже Крыма и Донбасса… Почём?

Потужную истерику в «либеральной» среде вызвали слова Владимира Мединского о готовности нынешней РФ «воевать хоть 20 лет», подобно тому как #Россия петровская воевала 21 год со Швецией. Это же полный крах надежд на скорое и триумфальное возвращение в опомнившуюся и раскаивающуюся страну, чтобы начать учить уму-разуму этих «лишнехромосомных» соотечественников!

Поэтому главу российской делегации тут же принялись «разоблачать». Мол, и воевали-то петровские войска не всё то время, и шведов победили не они, а западное «предательство», и вообще — где же там #победа, если Россия в итоге «освобождённые» земли у Швеции выкупила, заплатив «беспрецедентную» и «астрономическую» сумму?

Да, по Ништадскому мирному договору, подписанному 10 сентября 1721 года, Швеция отказывалась в пользу России на вечные времена от Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и так называемой Старой Финляндии – Карельского перешейка с городом Выборг и северного побережья Ладожского озера, а по «секретному» соглашению (т.н. «сепаратный артикул») Россия обязывалась уплатить Швеции в четыре приёма 2 миллиона ефимков.

Но:

– ефимком в России назывался богемский иоахимсталер, ходивший по рыночному курсу 64 копейки, и, таким образом, сумма компенсации составляла примерно 1,3 млн тогдашних рублей;

– весь государственный доход Российской империи в 1724 году составил 8 миллионов 655 тысяч рублей;

– выплата компенсации была рассчитана на три года после подписания мира, т.е. Россия в течение трёх лет должна была тратить на «покупку» прибалтийских провинций у Швеции по 5% своего годового бюджета.

– при этом в Прибалтике к России отошли населённые территории с несколькими сотнями тысяч крестьян и ремесленников, со старинными и богатыми городами (Ревель, Рига, Дерпт и др.);

– соответственно Россия получила новые источники налогов и доходов, а Швеция ввиду полученной денежной компенсации от притязания на «проданные» земли отказывалась раз и навсегда.

Ну и чисто для сравнения. По содержанию серебра, 1,3 млн рублей начала XVIII века были равны почти 2 млн серебряных рублей 1867 года. В то же время 7,2 млн долларов 1867 года, за которые была продана Аляска, равнялись в тот момент 4 млн рублей серебром. Таким образом, цена, уплаченная Россией Швеции за Прибалтику, устье Невы и Карельский перешеек, — земли, вернувшие ей выход в Балтийское море, — была вдвое ниже той, за которую была впоследствии продана Аляска. Которая, повторюсь, на тот момент считалась пустой, безжизненной и неосвоенной территорией, требовавшей ресурсов, тогда как Ревель, Рига, Дерпт и др. были и остались источниками доходов!

Но отсылка к Северной войне хороша не только прозрачным намёком на сроки, но и примером того, как на самом деле можно решать территориальные споры. Умные люди давно предлагают украинцам «продать» России потерянные с 2014 года земли, получить достойную денежную компенсацию и успокоиться. Гордиев узел проблем, порождённых «украинским кризисом» таким способом был бы разрублен раз и навсегда. И мир при этом получится вполне «справедливым»: России — земли, которые на годы вперёд потребуют многих миллиардов совсем не рублей на восстановление, притом что бюджет не резиновый, а Украине — #деньги как шанс на новую и богатую #жизнь.

Вот почём можно оценить #Крым м Донбасс в деньгах?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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