Мнение: Тогда считать мы стали раны, товарищей считать…

Все внимание на этой неделе было приковано к Турции – сначала люди гадали, состоятся ли переговоры там Путина и Зеленского, потом – прилетит ли туда Трамп, наконец – будут ли успешными прямые переговоры Украины и России. Так или иначе, но все оказалось пшиком. Путин не прилетел, переговоры завершились ничем. Постепенно приходит тяжелое понимание, что Россия на самом деле не хочет вообще ни о чем договариваться, и это желание завершения войны в результате некой «сделки» – просто желание одного Трампа, и пока что его одного.

Вообще, если вдуматься – российскому населению нечего ждать от этих переговоров. Немногочисленные российские интеллигенты будут возмущены – ну как же так? Ведь переговоры должны будут закончиться заключением мира, прекращением войны, смертей и разрушений – разве не это самая желанная и благородная цель?! Чего еще надо? Интеллигентов в России крайне мало, да и то большая их часть уже в эмиграции – поэтому они оторваны от реальности; подавляющая часть населения вовсе ни о каком мире не мечтает, во всяком случае, не склонно воспринимать его как некую основную цель переговорного этапа, в крайнем случае – как побочный результат, сам по себе никому не интересный.

Население мечтает (и говорит вслух) только о некой Победе. Путин должен держать в голове чаяния народа, как он всегда и делает, очень чутко держа ухо по ветру и стараясь никогда не отклоняться ни на йоту в сторону от желаний народных масс. Если бы в стране ощущалась какая-то усталость от войны (как оно было, скажем, после ВОВ) – было бы другое дело. Но в России никакой усталостью и не пахнет, скорее наоборот – Россия как-то взбодрилась и находится на подъеме; единственное, чего не хватает населению – победы. Победа будет для населения достойной вишенкой на торте, расплатой за все перенесенные невзгоды.

Мы же видим, что, если следовать итогам «по Трампу», то в результате почти 4-летних боданий Россия получит лишь 4 напрочь разрушенные «под ноль» области, да и то из них две – Херсонская и Запорожская – какие-то обрубки, не включающие в себя столицы этих областей, собственно Херсон и Запорожье. Попросту говоря, в этих областях под контролем РФ остаются только какие-то села, даже почти никаких значимых городов районного масштаба. Не зря Мединский сотоварищи в Турции первым делом потребовали у украинской делегации «вернуть России Херсон и Запорожье» без боя, в качестве этакого «жеста доброй воли».

На самом деле это Путин хочет оправдаться перед населением, которое иначе пребывает в недоумении… – дальнейшее в моем Бусти! По ссылке https://boosty.to/sapojnik. Велкам, друзья!