FT: в понедельник Трамп позвонит Путину и предложит принять Россию в НАТО

Президент США Дональд Трамп придумал «сделку века» – в понедельник он позвонит Владимиру Путину и предложит ему по ускоренной процедуре принять Россию в НАТО.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники в Белом доме. Такую идею выдвинул советник Стивен Уиткофф ещё в прошлом году. Трамп считает, что Россия таким образом «получит всё, что ей требуется», и прекратит активные боевые действия.

– Русские жаловались на дефицит некоторых вооружений – отлично, мы дадим им всё, что нужно. Они хотели заблокировать вступление Украины в НАТО? Нет проблем, у них будет право вето. Вы помните, как они в прошлом месяце просили некоторую информацию по ПВО НАТО в Латвии? Смогут сами посмотреть всё, когда мы подключим их к информационным системам. Это идеальный план, – сказал глава государства на совещании.

Далее, как утверждают источники FT, Трамп намерен позвать в НАТО Китай и таким образом снизить напряжённость и на этом фланге тоже.

– Вместе мы наконец-то сможем разобраться с хуситами, – добавил президент. – Сложно бегать по пустыне, если против тебя воюет армия Китая. Сколько там человек? Миллиард? Мы сделаем это красиво, мы сделаем это вместе.

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