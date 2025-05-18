Мнение: Про горельеф Сталину в метро

В Москве устроили «сюрприз москвичам к 90-летию метрополитена» — установили на одной из центральных станций горельеф со Сталиным, дешёвую копию оригинального горельефа, убранного из метро после разоблачения культа личности вождя. Историки пишут, что это или глупость, или измена (ссылка).

Вот что я думаю по этому поводу.

1. Первый руководитель московского метро, Адольф Петриковский, был расстрелян в 1938 году за «участие в контрреволюционной националистической организации». Его сменил на посту Владимир Днепровский, но только для того, чтобы через несколько месяцев исчезнуть. Вместе с ним исчезло и его личное дело, так что он, вероятно, также закончил свою жизнь насильственным путём.

Коснулась карающая длань Сталина также метростроевцев, которые совершили инженерный подвиг, построив первое в стране метро в условиях дефицита и бардака. Некоторые инженеры были расстреляны, некоторые провели долгие годы в лагерях. Наконец, в жернова системы попадали и рабочие: проходчики, десятники, бригадиры (ссылка).

В этих обстоятельствах сооружение памятника именно в метро выглядит по-человечески некрасивым: вот как если бы в Конго поставили памятник бельгийскому королю Леопольду.

2. Как показывает опыт, современные неосталинисты регулярно попадаются именно на тех грехах, в которых они столь горячо обвиняют репрессированных. Я не хочу упоминать конкретные фамилии разоблачённых неосталинистов, вы знаете их и без меня. Некоторые из них были уличены в сотрудничестве с Западом, другие — в подготовке майданов и тому подобных заговоров против государства. Очень многие испачкались в банальном воровстве проходящих через них средств.

Установка памятника Сталину — это, как говорят зумеры, «красный флаг», то есть повод насторожиться и провести внеочередную проверку. В московском метро есть что украсть: это богатая организация с большим бюджетом, которая постоянно строится и ремонтируется. Поэтому если через несколько месяцев против ответственных за установку горельефа возбудят уголовные дела за взятки или растрату, я совершенно не удивлюсь.

3. Сносить памятники — плохая идея, так как памятники являются историей. Даже памятники Ленину следует оставить, разделив их, однако, на собственно памятники и на культовые капища враждебной нам религии. Памятников правителю не может быть много, особенно если учесть, что Ленин — один из худших правителей за всю тысячелетнюю историю России. Поэтому было бы разумно ограничить число памятников Ленину, например, до 5 штук (на всю страну), а все остальные — убрать в запасники. Дополнительные памятники выполняют сейчас функцию не памятников, а варварских истуканов, объектов религиозного поклонения.

В России четыре традиционные религии: христианство, ислам, иудаизм и буддизм (с особо выделенной в законах ролью Православия). Как видите, в этом коротком списке марксизм-ленинизм отсутствует.

Я бы возражал против сноса памятников Сталину, так как их в России довольно мало, не тысячи штук. Однако возражал бы я только при условии, что они действительно были бы историческими памятниками, установленными в годы его правления. Сносить исторический памятник злодею — ошибка. Ставить новый памятник злодею — преступление.

Кроме того, следует всё же помнить и об исторической справедливости. Сам Сталин сносил памятники, разорял кладбища, взрывал храмы и переименовывал города безо всяких церемоний. «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится» (Притч.26:27).

4. «Сюрприз москвичам» — дурная инициатива с мест. Позиция высшего руководства страны однозначна, она не менялась с хрущёвских времён. Сталин — преступник, которого мы не можем забыть, так как с ним связаны важные страницы истории нашего государства, но которого мы не должны и прославлять. Цитирую, например, Владимира Владимировича (ссылка):

Репрессии крушили людей, не разбирая национальностей, убеждений, религий. Их жертвами становились целые сословия: казачество и священники, простые крестьяне, профессора и офицеры — в том числе царской армии, которые пришли на службу в Советскую Армию, и их не пощадили — учителя и рабочие. Логика была одна — посеять страх, пробудить в человеке самые низменные инстинкты, натравить людей друг на друга, заставить слепо и бездумно повиноваться.

Этим преступлениям не может быть никаких оправданий. В нашей стране дана четкая политическая, правовая, нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима, и такая оценка не подлежит ревизии.