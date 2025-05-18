Рупор кремлевской пропаганды: По российскому пути

Китай продолжает устойчиво снижать количество вложений в американский государственный долг.

В мае 2025 года Китай уступил по кол-ву вложений уже и Британии. В свое время примерно в таком же стиле перед войной деньги из американского гос.долга выводила Россия. По мере эскалации отношений США и РФ, будут сокращаться и вложения Китая в американский гос.долг. При выбранной стратегии США это неизбежно. В Пекине это понимают, хотя и пытаются оттянуть момент столкновения. Впрочем, Китай может ориентироваться на наш опыт, когда часть денег с Запада перед войной вывести не успели/не смогли/не захотели – и действовать немного по другому, чтобы не допустить наших ошибок.

Отсюда проистекает и важность для США перегонки европейских капиталов в американскую финансовую систему. Отсюда и важность требуемых со стран Персидского залива инвестиций в американскую экономику и финансовый сектор. Выводимые китайские деньги чем-то надо компенсировать. И высасывать их будут из Европы и Персидского залива. Особенно если они понимают, что уход "больших китайских денег" на данном этапе будет носить необратимый характер. Поэтому действия Трампа сейчас достаточно логичны и последовательны.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках