В Ватикане президент Ливана переговорил с лидером друзов Израиля

Президент Ливана генерал Жозеф Аун во время церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане коротко переговорил с духовным лидером друзской общины в Израиле шейхом Муафаком Тарифом.

На это обратили внимание сайт i24news и другие СМИ.

Судя по распространяемым видеозаписям, Аун и Тариф обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.

Об этой встрече двух деятелей из формально враждебных стран рассказал ливанский политик-друз Уихам Уахаб, который назвал ее “ответом всем глупцам, лицемерам и ненавистникам”, поблагодарив президента Ауна за этот символический жест.