План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Планом «Гертруда», о котором говорил Арцрун Ованнисян, называют немецкие наброски операций против Турции, возникшие в 1941-1942 годах. Чтобы узнать, какую роль в рамках этих набросков отводили Армении, сначала надо понять, какой вообще была ситуация на тот момент и каким было место Армении в ней.

План «Гертруда», дочь плана «Блау»

В 1941 году Германия вторглась в СССР, не имея понятия о его силе. Поэтому поставленные в «Барбароссе» цели кампании — захват Москвы — не только не были выполнены, но и не имели смысла. Немцы считали, что с ее падением Сталин не сможет нормально снабжать свои армии, ошибочно полагая, что восточнее столицы просто нет нормальной системы железных дорог.

Чтобы понять глубину отрыва немецкого планирования от реальной жизни, напомним, что будущий глава немецкой разведки тогда спорил с конкурентом на тему того, есть ли у Транссиба вторая ветка. Ее закончили за 35 лет до этих событий, но Берлин не понимал четко ни этого, ни чего-либо еще о Советском Союзе, поскольку считал, что он населен неполноценными людьми и легко развалится под ударами вермахта. Раз так, рассуждали в Германии, какой смысл вникать, что у них там и где есть?

Бойцы советской горно-стрелковой дивизии в обороне на одном из перевалов в ходе Кавказской битвы. По советской версии истории, они предотвратили оккупацию Армении. А по выдвинутой в 2025 году версии, напротив, предотвратили воссоздание Великой Армении, с помощью солдат Гитлера. Что произошло на самом деле? / © Wikimedia Commons, Макс Альгерт

К разгрому вермахта под Москвой до них дошло, что надо бы попытаться планировать более обдуманно. Гитлер выслушал предложения своих генералов о наступлениях в 1942 году и не впечатлился: одни из них предлагали захватить и так блокированный Ленинград, другие — снова идти на русскую столицу. Как с помощью этих планов можно выиграть войну, генералы не говорили.

Тогда Гитлер продиктовал собственный план операций: директиву №41 от 5 апреля 1942 года. В этот план наконец попала идея, как нанести СССР решительное поражение: лишить его нефти, 90 процентов которой он тогда добывал на Кавказе и в Азербайджане. Без новой нефти нормально обучать танкистов и летчиков РККА не могла, зато немцам бакинская нефть очень бы пригодилась — для обучения своего пополнения.

Общий замысел немцев на лето 1942 года. Финальной целью было взятие Баку и его нефти / © 40.rosprofprom.ru

Просто идти на Кавказ не получалось: сперва нужно обезопасить левый фланг немецкого наступления, отбросив Красную армию на восток так, чтобы левый фланг наступающего вермахта казался под защитой Дона (у Воронежа и ниже) и Волги (от Сталинграда и ниже). А еще надо было отрезать советские войска от побережья Черного моря, чтобы они не нависали и над правым флангом наступающих немцев, сковывая их силы.

Этот план «Блау» в первые четыре недели имел феноменальный успех: Сталин ожидал от немцев как раз тех действий, что предлагали их генералы, то есть повторных ударов головой в крепкий советский фронт под Москвой и Ленинградом, точно как в прошлом году. Маневр Гитлера, вдруг предложившего более осмысленное решение, для него был неожиданностью. Поэтому стратегических резервов на сталинградском и кавказском направлениях у Красной армии было немного. Немцы легко продвинулись на сотни километров, а к 20-м числам августа 1942 года вышли к Волге, перерезав движение барж с нефтью в центр страны.

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С августа же все пошло не по плану: ошибки Паулюса и умелое командование Чуйкова не позволили немцам взять Сталинград. А бывший командующий обороной Севастополя Петров не дал немцам сбросить в море советские войска от Грузии до Новороссийска. В итоге немецкий рывок на Кавказ заглох: скованные на флангах силы так и не двинулись «вдоль побережья Каспийского моря на Кавказ», как указывала директива Гитлера.

Но летом 1942 года немцы об этом еще не знали и активно планировали, что же будут делать потом. Среди таких прорабатываемых планов была и операция «Гертруда». В ней предусматривали действия немцев после захвата советского Закавказья — удары на Турцию как с запада (от Болгарии), так и с востока — из только что захваченного Закавказья.

Великая Армения или генеральный комиссариат Армения?

Согласно Ованнисяну, авторы этого плана предполагали создание независимой Армении, а армянские легионы после этого должны были участвовать в боях за Турцию. Такие бои чисто географически приводили бы к вступлению в Западную Армению, то есть те части исторической армянской территории, что были отторгнуты турками ранее.

Темно-зеленым показана запланированная немцами в 1942 году территория Великогерманского Рейха. Более светлым зеленым показаны страны-сателлиты нацистской Германии, подчиненные ей. Самым светло-зеленым указаны страны, в которых Германия видела своих сателлитов, которые не будут полностью подчинены ей, сохраняя значительную самостоятельность. Интересно, что среди них есть Турция, с которой Гитлер, из-за своей симпатии к исламу, все еще пытался договориться даже летом 1942 года. А вот Армении на этой карте нет вовсе / © Wikimedia Commons

Проблема в том, что в действительности ничего такого в плане «Гертруда» нет. И причина понятна: политическая реорганизация советской Армении была обозначена еще после принятия плана «Блау». Она должна была войти в Рейхскомиссариат Кавказ, которому немцы уже и руководителя назначили — Арно Шикеданца. Член НСДАП попал на эту должность не потому, что нацисты планировали устроить на Кавказе выборы с его кандидатурой.

Это случилось потому, что Рейхкомиссариат — это административно-территориальная единица Großgermanisches Reich (Великогерманского Рейха). Его следует отличать от собственно Третьего Рейха (территорий Германии до 9 апреля 1940 года), поскольку он включал новые земли, и имел принципиально другое устройство. Его земли состояли из Рейхскомиссариатов, а управлялись Рейхскоммиссарами, как представителями Адольфа Гитлера.

То есть Берлин планировал включить всю эту зону в Германию, откуда и назначение немецкого администратора туда. Аналогичные рейхскомиссариаты они организовали на Украине и других оккупированных территориях СССР.

Армения с ее тогдашним населением 1,3 миллиона человек не получила бы такого большого начальника, как целый рейхскомиссар: ей дали лишь статус генерального комиссариата (Generalkommissariat Armenien). То есть в реальных немецких документах ни о какой независимой Армении речь просто не шла.

Рейхскомиссариат Кавказ и входящие в его состав генеральный комиссариаты. Немцам было до такой степени наплевать на особенности быта туземцев, что они легко включили в как бы Кавказ Астраханскую область. По немецким планам в генеральный комиссариат Азербайджан была включена Нахичевань, а вот армянскому Карабаху (Арцаху) повезло существенно меньше / © Wikimedia Commons

Это не значит, что таких планов не было. Альфред Розенберг, формальный глава немецкой оккупационной администрации в СССР, действительно представлял Гитлеру докладную записку, в которой отмечал, что армянский — индоевропейский язык. На этой основе он отмечал «арийское происхождение» армян и действительно думал о предоставлении им почти независимости.

Почти — потому что Розенберг, как и большинство немцев, слабо знал Кавказ. Поэтому хотел создать на его месте федерацию из кавказских и закавказских народов. Он просто не понимал, что азербайджанцы и армяне, в силу сложного прошлого, не могут ужиться в одном государстве добровольно. Немцы вообще не слишком задумывались над деталями, касавшимися недоразвитых, по их представлению, народов — достаточно глянуть на карту Рейхскомиссариата Кавказ выше, где в него включены земли, никоим образом не относящиеся к Кавказу (до среднего Дона).

Солдат с шевроном армянского легиона вермахта на рукаве. В руках у него Karabiner 98 kurz (она же K98k), стандартная немецкая винтовка того времени. Ее легко опознать по небольшому металлическому диску со сквозным отверстием в приклада. Диск с отверстием использовался как упор при разборке затвора, чего, впрочем, непосредственно в полевых условиях почти никогда не делали / © Wikimedia Commons

Но у планов Розенберга быстро нашлось неустранимое препятствие: Гитлер. Тот прямо заявил:

«Я не знаю, как эти грузины будут вести себя. Они не принадлежат к тюркским народам… я считаю надежными только мусульман [так немцы называли азербайджанцев тогда]… Всех остальных я считаю ненадежными. На данный момент я считаю формирование этих чисто кавказских батальонов очень рискованным, в то время как я не вижу никакой опасности в создании чисто мусульманских формирований… Несмотря на все заявления Розенберга и военных, я не доверяю также армянам [выделение редакции NS]».

Откуда такое недоверие именно к армянам, при симпатии к мусульманам-азербайджанцам? Чтобы разобраться в этом, стоит процитировать его слова в декабре 1942 года и зафиксированные в «Застольных беседах»:

«Если бы Карл Мартелл не победил при Пуатье [арабов в 732 году], вы все вероятно были бы обращены в ислам. Который прославляет героизм и открывает седьмое небо только самым храбрым воинам. Тогда германская раса завоевала бы весь мир. Только христианство помешало нам добиться этого [выделение редакции NS]».

Иными словами, Гитлер считал христианство настолько ниже ислама, что по умолчанию относился к мусульманам лучше, чем к христианским народам. Это проявлялось не только в его давлении на церковь в Германии, но и во внешней политике. Когда у него возникли сомнения в позиции вишистской Франции в ноябре 1942 года, он, не задумываясь, оккупировал ее. Когда аналогичные сомнения у него возникли по Турции — он приказал запустить план «Гертруда», но никакого удара так и не нанес, продолжая попытки добиться от Турции союза.

Солдаты вермахта азербайджанского легиона, Франция, 1944 год. Их форма отличалась от аналогичной армянского легиона только шевроном, который, однако, далеко не всегда присутствовал на практике. В этом случае их форма была слабо отличима от собственно немецкой / © Wikimedia Commons

Но, как давно показали документы советского МИДа, опубликованные в «Документах внешней политики СССР», турецкие дипломаты и правители никоим образом союза с немцами не хотели. Они — оправданно — считали, что несмотря на тяжелое начало войны, Москва в ней победит. В таких условиях ставить на дохлую лошадь Германии, полагали турки, не просто неразумно, но и опасно. Как известно, в Первую мировую Турция сделала именно это, за что и заплатила потерей основной части территорий и большой доли населения. Повторять эту ошибку и во Вторую мировую у них не было никакого желания.

А если бы армянские легионы потребовали независимости Армении силой?

Из военнопленных красноармейцев армянской национальности немцы сформировали армянский легион, из которого создали восемь батальонов. С ними были проблемы: один из батальонов чуть не перешел на сторону СССР, отчего его расформировали. Командование во всех батальонах было полностью немецким, а тяжелого вооружения они не имели — их использовали для борьбы с партизанами, где пушки и танки не очень нужны. Всего через легион прошло меньше дюжины тысяч человек. Для сравнения: через азербайджанский легион прошло почти сорок тысяч пленных азербайджанцев.

Могли ли эти части или когда-то санкционировавший их формирования Гарегин Нжде (сторонник независимой Армении) как-то надавить на немцев в сторону признаний армянской независимости?

Национальный герой Армении Гарегин Нжде в 1940 году / © Wikimedia Commons

Чтобы ответить на этот вопрос, можно обратиться к украинскому опыту. Части ОУН, которые немцы готовили перед нападением на СССР под эгидой главы ОУН Степана Бандеры, были намного многочисленнее восьми армянских батальонов. Да еще и лучше вооружены (отступавшая Красная армия в 1941 году бросала много тяжелой техники).

Однако когда 30 июня 1941 года части ОУН по своей инициативе провозгласили во Львове независимое украинское государство, тут же устроив еврейский погром, Гитлер отреагировал сразу: приказал Гиммлеру навести порядок с этой, как он выразился, бандой. Порядок был наведен: Бандеру арестовали, отвезли в Германию и продержали там в тюрьмах и лагерях до конца 1944 года. Немцев не огорчало, что оуновцы массово резали еврейских женщин и детей, но вот даже формальное провозглашение независимого украинского государства воспринималось Берлином как недопустимая наглость.

Мать и ее дочь, еврейки во Львове во время львовского погрома конца июня-начала июля 1941 года. Число убитых в его ходе евреев оценивают от двух до семи тысяч, число изнасилованных женщины не оценивал никто, поскольку ни оуновцам, ни немцам оно не было интересно: в отчетах о проделанной работе начальству указывали лишь число убитых, поскольку Берлин интересовало лишь физическое уничтожение евреев. Фото сделано анонимным немецким фотографом / © Wikimedia Commons. Yad Yashem

Лишь в конце 1944 года, когда Рейх встал на грань исчезновения, его освободили, чтобы простимулировать оуновцев в освобожденной Красной армии на Украине к более ожесточенной диверсионной борьбе. Несмотря на освобождение, никакого признания «независимого украинского государства» не последовало: львовский погром так и остался единственным заметным актом в суточной истории этого государственного образования.

Вернемся к Армении. Малочисленные армянские батальоны — с командованием не из своих же, как у оуновцев, а не из немецких офицеров — никак не могли бы повлиять на позицию немцев. Ни военным, ни политическим путем. Судьба армян была решена немцами еще до утверждения плана «Гертруда», и это была судьба небольшой части Третьего Рейха.

Иллюстрация из норвежской версии пропагандистского журнала вермахта Signal. Подписи на норвежском (букмол) описывают и азербайджанский, и армянский, и грузинский легионы вермахта довольно однообразно: сражаются против своих прежних угнетателей, тех, кто давил на них в прошлом. Немцам было в принципе все равно, кого из народов СССР подписывать против Москвы, они даже готовили их в одних и тех же учебных центрах. А равно, и что им за это обещать / © Wikimedia Commons

Откуда же возникли идеи Ованнисяна, если в немецких документах никакой независимости Армении нет, а есть ее оккупация и превращение в генеральный комиссариат? Дело в том, что немцам надо было как-то мотивировать армян вступать в легион. И для этого им говорили, что они восстановят независимость Армении. Конечно, это была ложь, иначе ее не включили бы в Рейхскомиссариат Кавказ.

Но для немцев, полагавших себя представителями высшей расы, в лжи «недочеловекам» не было ничего постыдного. Как говорил про сходные собственные поступки Гитлер, он обещал тем же англичанам и французам что угодно, а лишь выйдя за дверь, смеялся над их доверчивостью. Обман пленных армян в такой парадигме — нечто настолько незначительное, что даже не заслуживало упоминания.

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Один из участников всех этих событий Гарегин Нжде после попадания в руки СССР написал в адрес Сталина письмо. Там есть такое характерное место: «Я больше не появлялся у легионеров и не посещал концентрационных лагерей [где ранее набирал пленных армян в легион. — NS], тем самым давая понять военнопленным армянам, что не следует бороться за Германию». Иными словами, пойдя на сотрудничество с немцами в надежде убедить их вести войну с Турцией, с использованием армянского легиона, он и сам, еще во время войны, осознал, что другая сторона его обманывала — после чего отказался от активного сотрудничества с ней.

В конечном счете, история тогда повернулась к армянскому народу лицом: Красная армия выпустил кишки немецкой (цитата из Черчилля), отчего запланированная оккупация не состоялась. Генеральный комиссариат не возник, и через некоторое время Армения все же получила независимость.