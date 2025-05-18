 

В Перу мошенник выдавал себя за сына папы римского Льва XIV и вымогал деньги у нефтяников

18.05.2025, 15:33, Разное
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В Перу арестован мошенник, выдававший себя за внебрачного сына папы римского Льва XIV и вымогавший крупные суммы денег у руководителей нефтяных компаний.

По информации следствия, некий Рауль Гомес представлялся принцем Раулем, сыном папы римского и перуанской крестьянки. Под этим предлогом он вымогал деньги у нефтяных магнатов, обещая им «божественное благословение» для их нефтяных месторождений и защиту от экологических катастроф. Некоторым нефтяникам Гомес угрожал папским проклятием, которое, по его словам, могло привести к истощению нефтяных запасов. В результате своей деятельности мошеннику удалось обогатиться на несколько миллионов долларов.

– Мы не позволим никому обманывать нефтяников, которые трудятся во благо нашей страны, – заявил представитель полиции Перу Хуан Карлос Перес.

В Ватикане подтвердили, что сын папы Рауль никогда не посещал Перу и работает в Банке Ватикана. Поэтому все скважины, которые якобы освятил мошенник, в ближайшее время пройдут ритуал повторно уже с участием настоящего священника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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