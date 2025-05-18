Ютубер построил самый маленький дом на колесах в мире

YouTube-блогер Леви Келли развлекается тем, что строит миниатюрные жилища. Они, возможно, и не самые маленькие в мире, но есть принципиальный момент – его творения полностью функциональны. Теперь же он построил мобильную версию такого жилья.

За основу блогер взял пикап Honda Acty 1998 года выпуска с колесной формулой 4×4. Все изменения в конструкции самой машины – это новые колеса и перекраска в зеленый цвет. Самым важным при постройке кемпера было уложиться в ограничение по весу в 362 кг. Поэтому корпус представляет собой деревянную раму с навешанными фанерными панелями и теплоизоляцией из пенопласта.

По наружной лесенке можно подняться на крышу, где размещена солнечная панель, от которой заряжается внутренний аккумулятор. Полезная площадь внутри всего 1,95 кв.м., но здесь поместились кровать, стол-тумба и плита. Есть раковина с подачей воды из бутыли, сбор сточных вод, плитка для готовки и спиртовой обогреватель. А еще освещение и вентилятор.

Чтобы полноценно помыться, придется вывести шланг с душевой лейкой через окно на улицу. Но в туалет можно сходить и внутри. При росте Келли в 178 см он чувствует себя внутри дома комфортно, чем бы ни занимался.

Источник — Levi Kelly