 

Президентские выборы в Румынии – трампист противостоит евроцентристу

18.05.2025, 14:55, Новости дня
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В Румынии проходит второй раунд президентских выборов, в который вышли лидер правопопулистской партии “Альянс за единство румын” Джордже Симион и центристский мэр Бухареста Никушор Дан. В первом выборе Симион набрал 41% голосов – вдвое больше, чем Дан, но этого для победы не хватило.

Главу “Альянса за единство румын” часто сравнивают с президентом США Дональдом Трампом. Даже лозунг предвыборной кампании, “Сделаем Румынию снова великой”, он заимствовал у американского лидера. Бывший футбольный хулиган – противник помощи Украине, но осуждает российскую агрессию и называет Владимира Путина военным преступником, рассказывает BBC.

Его соперник – борец с коррупцией, который в 2020 году стал столичным мэром как независимый кандидат. Один из основателей “Союза спасения Румынии” – прямая противоположность Симиону. Он противник популизма и выступает за реформы, расширение связей с партнерами по Евросоюзу и экономические реформы.

Напомним: результаты президентских выборов, прошедших в Румынии в конце 2024 года, были аннулированы в связи с подозрениями, что РФ проводила кампанию по формированию общественного мнения в поддержку Кэлина Джорджеску, одержавшего на них верх. Он отрицал связи с Россией, однако неоднократно высказывал пророссийские взгляды, в том числе – в вопросе о войне в Украине.


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