 

Посольство США опровергло сообщение о переселении миллиона палестинцев в Ливию

18.05.2025, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посольство США в Ливии опровергло сообщение телеканала NBC о том, что администрация США и правительство Ливии обсуждают вопрос о переселении в североафриканскую страну миллиона жителей сектора Газы.

“Сообщение о якобы имеющихся планах релокации жителей Газы в Ливию не соответствуют истине”, – говорится в заявлении миссии. Базирующееся в Триполи международно признанное правительство национального единства комментарий не предоставило.

17 мая телеканал NBC сообщил, со ссылкой на источники, что администрация Трампа работает над планом постоянного переселения миллиона жителей сектора Газы в Ливию.

Американские представители рассказали, что вопрос уже обсуждался с ливийским руководством, и израильтяне в курсе дискуссий. В обмен США согласились предоставить властям Ливии доступ к миллиардам долларов на замороженных счетах, принадлежавших режиму Каддафи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Президентские выборы в Румынии – трампист противостоит евроцентристу

18.05 / В Ватикане состоялась интронизация Папы Льва XIV

18.05 / Генштаб ВСУ – сбиты 88 из 273 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбит 21 украинский БПЛА

18.05 / “Это было слишком легко” – дерзкий групповой побег из тюрьмы Нового Орлеана

18.05 / «Евровидение» выиграла Австрия

18.05 / Парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке

18.05 / Взрыв в Калифорнии, поступили сведения о погибшем

17.05 / Авиакатастрофа в Финляндии – столкнулись два гражданских вертолета

17.05 / Трамп заявил, что в понедельник поговорит по телефону с Путиным и Зеленским

17.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1179-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика