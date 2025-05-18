 

Ростех представил «проводной мобильный телефон»

18.05.2025, 13:33, Разное
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В условиях постоянного отключения мобильного интернета в Москве концерн
«Ростех» представил первый в мире «проводной
мобильный телефон», работающий через оптоволоконные сети. Устройство
позволяет оставаться на связи даже тогда, когда мобильные операторы недоступны,
а Wi-Fi стал частью прошлого. Новинка получила одобрение столичных властей и
будет использоваться в рамках программы по созданию безопасной цифровой
экологии после отказа от беспроводного интернета.

Как сообщили разработчики, внешне устройство напоминает обычный смартфон, но
оснащено специальным разъёмом для подключения к локальной проводной сети. Это
позволяет пользователю выходить в интернет или совершать звонки через
оптоволокно, протянутое из дома, офиса или общественного пространства.

«Это шаг в будущее, где скорость соединения зависит только
от длины провода. Мы объединили технологии XXI века с проверенными временем
подходами к коммуникации. Теперь вы можете быть всегда на связи – буквально», –
заявил глава одного из подразделений Ростеха Андрей Маркони.

Для удобства каждый район Москвы будет оборудован точками подключения к
местному сегменту проводного интернета. Граждане смогут переключать свой
«оптический шнур» с домашней сети на уличную, затем — на транспортную или
офисную. Для этого достаточно выйти из подъезда, аккуратно намотать кабель на
плечо и направиться к ближайшей точке доступа. По словам специалистов,
максимальная длина оптоволокна, которую можно размотать от точки подключения,
составляет до одного километра . Этого хватит, чтобы спокойно
дойти до работы, забрать ребёнка из детского сада и даже сходить за хлебом –
всё с полной скоростью соединения и без помех.

Власти обещают, что по мере развития локальных зон проводного доступа
горожане смогут пользоваться таким способом связи по всему городу, включая
высотные дома и подземные переходы. Особенно популярным устройство может стать
среди жителей верхних этажей, которым раньше было сложно ловить сигнал, а
теперь они просто спустят кабель вниз.  Кроме того, в каждом районе установят станции быстрого подключения,
похожие на зарядные пункты для электромобилей, но вместо розеток там будут
разъёмы для оптоволокна.

Предполагается, что в случае необходимости можно будет
быстро «заправиться» связью на несколько часов. Среди преимуществ устройства – отсутствие электромагнитного излучения и мошенничества через мессенджеры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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