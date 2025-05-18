Ростех представил «проводной мобильный телефон»

В условиях постоянного отключения мобильного интернета в Москве концерн

«Ростех» представил первый в мире «проводной

мобильный телефон», работающий через оптоволоконные сети. Устройство

позволяет оставаться на связи даже тогда, когда мобильные операторы недоступны,

а Wi-Fi стал частью прошлого. Новинка получила одобрение столичных властей и

будет использоваться в рамках программы по созданию безопасной цифровой

экологии после отказа от беспроводного интернета.

Как сообщили разработчики, внешне устройство напоминает обычный смартфон, но

оснащено специальным разъёмом для подключения к локальной проводной сети. Это

позволяет пользователю выходить в интернет или совершать звонки через

оптоволокно, протянутое из дома, офиса или общественного пространства.

«Это шаг в будущее, где скорость соединения зависит только

от длины провода. Мы объединили технологии XXI века с проверенными временем

подходами к коммуникации. Теперь вы можете быть всегда на связи – буквально», –

заявил глава одного из подразделений Ростеха Андрей Маркони.

Для удобства каждый район Москвы будет оборудован точками подключения к

местному сегменту проводного интернета. Граждане смогут переключать свой

«оптический шнур» с домашней сети на уличную, затем — на транспортную или

офисную. Для этого достаточно выйти из подъезда, аккуратно намотать кабель на

плечо и направиться к ближайшей точке доступа. По словам специалистов,

максимальная длина оптоволокна, которую можно размотать от точки подключения,

составляет до одного километра . Этого хватит, чтобы спокойно

дойти до работы, забрать ребёнка из детского сада и даже сходить за хлебом –

всё с полной скоростью соединения и без помех.

Власти обещают, что по мере развития локальных зон проводного доступа

горожане смогут пользоваться таким способом связи по всему городу, включая

высотные дома и подземные переходы. Особенно популярным устройство может стать

среди жителей верхних этажей, которым раньше было сложно ловить сигнал, а

теперь они просто спустят кабель вниз. Кроме того, в каждом районе установят станции быстрого подключения,

похожие на зарядные пункты для электромобилей, но вместо розеток там будут

разъёмы для оптоволокна.

Предполагается, что в случае необходимости можно будет

быстро «заправиться» связью на несколько часов. Среди преимуществ устройства – отсутствие электромагнитного излучения и мошенничества через мессенджеры.

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