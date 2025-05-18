В Ватикане состоялась интронизация Папы Льва XIV

В соборе Святого Петра в Ватикане прошла церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, ставшего 267 главой католической церкви. Понтифику, избранному на этот пост десять дней назад, были вручены перстень рыбака и паллий – лента с вышитыми крестами.

В преддверии церемонии были приняты повышенные меры безопасности. На площади перед собором собрались около 150000 паломников и туристов. В Ватикан также прибыли делегации из 150 государств. Лев XIV приветствовал собравшихся из папомобиля, но не стал останавливаться, чтобы побеседовать с ними.

В своей речи он призвал церковь стать силой, противостоящей расколу и ненависти. «В нашем мире слишком много раздоров, слишком много причиненных ненавистью ран, насилия, предрассудков, страха перед чужаками, наша экономическая стратегия основана на эксплуатации ресурсов и вытеснении беднейших на обочину жизни», – заявил он.

Он также предупредил об опасности самоизоляции церкви. «Наша миссия – нести божью любовь каждому. Так мы достигнем единства, которое не сотрет наших различий, но будет ценить ценность личной истории каждого и социальной и религиозной культуры каждого народа», – подчеркнул понтифик.