Парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
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Парусное судно ВМС Мексики, на котором находились 277 человек, в субботу вечером, 17 мая, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, пишет New York Post.
Одна из мачт учебного парусного судна мексиканских ВМС “Куаутемок” (Cuauhtémoc) задела Бруклинский мост, сломалась и пробила палубу.
Есть пострадавшие, некоторые из них в тяжелом состоянии.
Информация уточняется.
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