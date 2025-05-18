Парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке

Парусное судно ВМС Мексики, на котором находились 277 человек, в субботу вечером, 17 мая, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, пишет New York Post.

Одна из мачт учебного парусного судна мексиканских ВМС “Куаутемок” (Cuauhtémoc) задела Бруклинский мост, сломалась и пробила палубу.

Есть пострадавшие, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Информация уточняется.