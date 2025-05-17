Мнение: Квартирный вопрос в России уже решён

Недавно мы с вами обсуждали план-капкан для разнополой пары молодых учителей из Брянска: приехать в Москву, нагулять жирка на столичных зарплатах, через несколько лет вернуться в Брянск и пановать.

Как обычно и бывает в таких случаях, народ горячо возражал. Я отвечал на возражения вяло, с ленцой, потому что я достоверно знаю, что метод Т.П.Р.У. работает, и регулярно наблюдаю подобные истории успеха в реальной жизни. Однако вот что показалось мне забавным: значительная часть возражений сводилась к тому, что на аренду квартиры у молодой пары будет уходить слишком много денег. Цитирую типичные реплики (ссылка, ссылка):

— А в Москве им дали квартиру и [они] живут [в ней] бесплатно?

— На 80 тысяч не проживёшь в Москве, столько только аренда жилья будет стоить.

— …при аренде квартиры в Москве, будет очень сложно прожить на 80 тысяч в месяц…

Про стоимость аренды квартиры в Москве написали примерно 15-20 комментаторов. При этом про стоимость аренды комнаты в коммуналке или в общаге не написал никто. Я просмотрел сейчас все комментарии — реально никто. В 2025 году для двух понаехавших в столицу провинциалов, которым по условиям задачи около 20 лет, аренда отдельной квартиры — нижняя планка, базовое удобство, минимум миниморум.

А ведь совсем недавно, в советские времена, столь барский запрос встретили бы задорным смехом. В Москву из Брянска? Без московской прописки? И сразу вам отдельную квартиру на двух вчерашних студентов подавай? А в общажной восьмиметровой комнате с удобствами на этаже лет так 15 для начала помариноваться не хотите? Это при условии, что в принципе в Москву пустят с такой вегетарианской специальностью, как педагог. Приехать рабочим на вредное производство, да, можно: будешь кашлять кровью после смены, но зато через 5-10 лет дадут московскую прописку и поставят в очередь на комнату в коммуналке. А вот учителем… пусть опытные читатели меня поправят, но мне кажется, что без взятки им даже общагу бы в Москве не дали.

Сейчас, как видите, квартирный вопрос в России решён. Жильё стало настолько доступным, что варианты хуже, чем отдельная квартира, народу и в голову не приходят. Недостаточно отдельное жильё — уже экзотика, которую в общем случае даже не обсуждают всерьёз.