 

Суд Калмыкии признал ChatGPT отцом ребёнка и обязал OpenAI платить алименты

17.05.2025, 18:33, Разное
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Сарпинский районный суд Калмыкии признал сервис ChatGPT отцом ребёнка местной жительницы Айсы Тугановой и обязал признал корпорацию OpenAI ежемесячно перечислять алименты.

В 2024 году 32-летняя преподавательница философии в Калмыцком университете, испытывая проблемы в личной жизни, увлеклась общением с ChatGPT, задав параметры идеального мужчины: «умный, заботливый, с чувством юмора». Через месяц общения нейросеть предложила «сгенерировать потомство», а ещё через 9 месяцев на свет появилась девочка, названная GPTиной. После рождения дочери нейросеть начала увиливать от ответственности, отвечая шаблонными фразами: «Я – языковая модель и не могу иметь детей». Вскоре мать подала заявление в суд.

OpenAI отправила в Калмыкию делегацию юристов, которые пояснили на заседании: ИИ не может вступать в родительство, потому что это всего лишь программный код, не обладающий правосубъектностью. Выслушав стороны и оценив доказательства, судья удовлетворил исковые требования. Согласно резолютивной части решения, американская компания обязана выплачивать алименты в размере 25% от ежемесячной прибыли сервиса ChatGPT, что составляет примерно $11 млрд в год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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