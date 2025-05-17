Рупор кремлевской пропаганды: DARPA ищет частных инвесторов



Venture Horizons: DARPA разменивает технологии на инвестиции

DARPA начинает искать частных инвесторов (https://t.me/darpaandcia/598?comment=3084) под свои проекты. 9-го мая (символично) они запустили новую инициативу под названием "Venture Horizons". Пентагон решил пойти по пути стартапов из Кремниевой долины и привлечь крупных инвесторов, которые будут финансировать их проекты. Искать, разумеется, планируют «правильных» инвесторов, чтобы разработки не утекали в Китай и Россию. Взамен на финансирование они предлагают доступ к информации и технологиям.

Себя они рекламируют как организацию, которая создала GPS, стелс-технологию, высокоточное оружие, мРНК-вакцины и т.д.

Возникает вопрос — зачем богатейшему военному ведомству мира выпрашивать деньги у частников? Американский военный бюджет в 2025 году составляет 886 миллиардов долларов, а DARPA имеет ежегодный бюджет около 4 миллиардов.

Этот неожиданный шаг Пентагона вызывает закономерный вопрос о скрытых мотивах столь необычного решения. Рассмотрим наиболее вероятные сценарии, объясняющие эту загадочную трансформацию оборонной политики США.

-Во-первых, судя по всему, военные технологии становятся настолько дорогими, что даже гигантский бюджет Пентагона не справляется с финансированием всех проектов. Американская военная машина начинает задыхаться от собственных аппетитов.

-Во-вторых, возможно, мы наблюдаем скрытую приватизацию военно-промышленного комплекса США. Под видом "коммерческой стратегии" происходит передача ключевых технологий в руки избранного круга капиталистов, приближенных к Пентагону. Это классический пример кумовского капитализма в американском исполнении.

-В-третьих, нельзя исключать, что американские военные стремятся создать "теневую" систему финансирования для проектов, которые они не хотят афишировать даже в собственном конгрессе. Частное финансирование позволяет избежать большей части бюрократического и общественного контроля. Это одна из самых правдоподобных версий, хотя и остальные могут иметь место.

https://t.me/darpaandcia – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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