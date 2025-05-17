 

Минкульт рекомендовал изображать бандитов в кино «социально ориентированными»

17.05.2025, 16:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство культуры рекомендовало кинопроизводителям внести коррективы в облик организованной преступности – её советуют изображать как «ещё не изжитый пережиток прошлого, с которым общество мирится из соображений баланса». Более того, рекомендовано создавать образ «социально ориентированного руководства преступных группировок».

В апрельских методических материалах Минкульта приводится пример образцового руководителя ОПГ – это криминальный авторитет «с понятиями», который в наше время стал честным бизнесменом и инвестирует в востребованные обществом объекты инфраструктуры, такие как храмы и памятники.

«Задача режиссёра, сценариста и исполнителя роли – создать образ человека сложной судьбы, который имеет не только отрицательные черты, и более того выполняет важную функцию в социальном механизме. Образ социально ориентированной преступности должен служить ориентиром, вызывать у зрителя ограниченное уважение и сопереживание», – говорится в документе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Мнение: Русы против ящеров 2

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Полевая фортификация ВСУ

17.05 / Программа Philips Fixables позволит ремонтировать гаджеты компании с помощью личного 3D-принтера

17.05 / По чётным – Сталинград, по нечётным – Царицын: найден компромисс по возвращению Волгограду исторического названия

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Утренняя Звезда”

17.05 / Израильская система антикомариного ПВО Bzigo Iris стала в два раза доступнее

17.05 / Князь Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве выросла до 250 лет

17.05 / Японские генетики объяснили, как появились рыжие кошки

17.05 / Личное: «Кто он по типу заморозки?»

17.05 / Мнение «аналитика»: О послевкусии Стамбула… Кому сбагрить неликвид?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика