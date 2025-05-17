Минкульт рекомендовал изображать бандитов в кино «социально ориентированными»

Министерство культуры рекомендовало кинопроизводителям внести коррективы в облик организованной преступности – её советуют изображать как «ещё не изжитый пережиток прошлого, с которым общество мирится из соображений баланса». Более того, рекомендовано создавать образ «социально ориентированного руководства преступных группировок».

В апрельских методических материалах Минкульта приводится пример образцового руководителя ОПГ – это криминальный авторитет «с понятиями», который в наше время стал честным бизнесменом и инвестирует в востребованные обществом объекты инфраструктуры, такие как храмы и памятники.

«Задача режиссёра, сценариста и исполнителя роли – создать образ человека сложной судьбы, который имеет не только отрицательные черты, и более того выполняет важную функцию в социальном механизме. Образ социально ориентированной преступности должен служить ориентиром, вызывать у зрителя ограниченное уважение и сопереживание», – говорится в документе.

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