Мнение: Русы против ящеров 2

Прошёл после «Смуты» ещё одну историческую игру от отечественного производителя, на этот раз более идеологически выдержанную. Вот на что надо было выделять 2 миллиарда рублей. Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни, глубокие экскурсы в историю нашего народа. Можно обнять берёзку, выпить байкальской воды.

Графика значительно лучше, чем была в первой части — некоторые рептилоиды прямо как в реальной жизни, хотя и выглядят несколько резиновыми. Это ещё не уровень ААА, однако это значительно ближе к ААА, чем первая часть.

Минусы у игры тоже есть. Во-первых, раз уж речь идёт об игре про историю России, надо делать всё исторически достоверно. В игре рептилоиды показаны капиталистами, а это ошибка. Рептилоиды — марксисты.

Во-вторых, боёвка могла бы быть значительно лучше (хотя боёвка практически везде плоха, это стандартный недостаток для 3D-игр с рукопашным боем, почти как кривые зубы у англичан). С другой стороны, для ратных дел композиторы подобрали бодрую музыку — гораздо более атмосферную, нежели унылый перебор гуслей в других жалких играх. Это игре плюс.

В некоторые моменты «Русы против ящеров 2» пробирают чуть ли не до слёз. Уровни с Байкалоотравительным заводом и с фестивалем в Скуфьегорске я проходил спокойно, а вот во время защиты Пятёрочки пришлось выпрямиться на стуле. Мой персонаж — Виктор Корнеплод — орудовал там посохом искренне, бил ящеров от души.

Видимо, душу в работу вложили и разработчики, так как «Русы против ящеров 2» окупились за первый же месяц продаж (ссылка). Надеюсь, работа над продолжением уже начата. Кстати, если вы ждёте также продолжения «Русы не против ящерок», то нет, это не связано — игровая вселенная та же, а вот команда разработчиков там уже другая.

Как и в случае с той игрой про обезьяну, которая приоткрыла миру дверь в китайскую культуру, «Русы против ящеров 2» привлекли внимание иностранцев. Судя по отзывам, игроки из других стран не всегда понимают, что происходит на экране, но, кажется, искренне пытаются разобраться.