 

Рупор кремлевской пропаганды: Полевая фортификация ВСУ

17.05.2025, 15:25, Разное
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Полевая фортификация ВСУ. Ноябрь 2024 – май 2025

Образцы полевой фортификации ВСУ последнего полугодия. Активно возводятся и сейчас в тылу, в ожидании, когда фронт туда дойдет. Собственно, противнику и нужно 30 дней передышки, чтобы еще больше построить подобного, особенно там, где фронт прохудился (в первую очередь на Донбассе)

А помните, как они смеялись над "зубами дракона", но после провала контрнаступа лета 2023 года, что-то им стало несмешно. Теперь сами вовсю "зубы дракона" ставят.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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