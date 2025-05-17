Рупор кремлевской пропаганды: Полевая фортификация ВСУ

Полевая фортификация ВСУ. Ноябрь 2024 – май 2025

Образцы полевой фортификации ВСУ последнего полугодия. Активно возводятся и сейчас в тылу, в ожидании, когда фронт туда дойдет. Собственно, противнику и нужно 30 дней передышки, чтобы еще больше построить подобного, особенно там, где фронт прохудился (в первую очередь на Донбассе)

А помните, как они смеялись над "зубами дракона", но после провала контрнаступа лета 2023 года, что-то им стало несмешно. Теперь сами вовсю "зубы дракона" ставят.

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Источник: Colonel Cassad

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