 

Программа Philips Fixables позволит ремонтировать гаджеты компании с помощью личного 3D-принтера

17.05.2025, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Philips запускает программу Philips Fixables, которая позволит ремонтировать изделия этой компании с помощью домашнего 3D-принтера.

Программа уже действует в Чехии в партнерстве с местной компанией 3D-печати Prusa Research — в частности, она предоставляет загружаемые файлы для печати всем желающим. Реализация проекта также позволит сократить количество промышленных отходов.

Philips гарантирует, что производимые запчасти будут соответствовать стандартам качества и безопасности компании — правда, для этого пользователи должны соблюдать ее рекомендации по используемым материалам и настройке параметров принтера.

Поскольку программа находится на начальном этапе реализации, пользователям пока доступен для скачивания всего лишь один компонент (насадка для триммера OneBlade), однако в дальнейшем ассортимент деталей будет расширяться. Кроме этого, Philips обязуется поставлять чертежи некоторых деталей для 3D-печати по запросам пользователей.Источник &#8212 TH


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / По чётным – Сталинград, по нечётным – Царицын: найден компромисс по возвращению Волгограду исторического названия

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Утренняя Звезда”

17.05 / Израильская система антикомариного ПВО Bzigo Iris стала в два раза доступнее

17.05 / Князь Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве выросла до 250 лет

17.05 / Японские генетики объяснили, как появились рыжие кошки

17.05 / Личное: «Кто он по типу заморозки?»

17.05 / Мнение «аналитика»: О послевкусии Стамбула… Кому сбагрить неликвид?

17.05 / Физики разобрались в топологических свойствах висмута

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: 20 лет мы пытались европеизировать Россию

17.05 / Мосстройнадзор выявил использование труда обезьян на стройке делового центра в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика