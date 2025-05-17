Программа Philips Fixables позволит ремонтировать гаджеты компании с помощью личного 3D-принтера

Philips запускает программу Philips Fixables, которая позволит ремонтировать изделия этой компании с помощью домашнего 3D-принтера.

Программа уже действует в Чехии в партнерстве с местной компанией 3D-печати Prusa Research — в частности, она предоставляет загружаемые файлы для печати всем желающим. Реализация проекта также позволит сократить количество промышленных отходов.

Philips гарантирует, что производимые запчасти будут соответствовать стандартам качества и безопасности компании — правда, для этого пользователи должны соблюдать ее рекомендации по используемым материалам и настройке параметров принтера.

Поскольку программа находится на начальном этапе реализации, пользователям пока доступен для скачивания всего лишь один компонент (насадка для триммера OneBlade), однако в дальнейшем ассортимент деталей будет расширяться. Кроме этого, Philips обязуется поставлять чертежи некоторых деталей для 3D-печати по запросам пользователей.Источник — TH