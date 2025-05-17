По чётным – Сталинград, по нечётным – Царицын: найден компромисс по возвращению Волгограду исторического названия

Депутаты Волгоградской областной думы приняли решение, которое должно устроить все стороны выступающие за переименование города. По чётным дням город будет носить название советского периода – Сталинград, а по нечётным возвращаться к историческому – Царицын.

Для соблюдения баланса по количеству чётных и нечётных дней, город будет также называться Сталинградом в некоторые нечётные дни – 23 февраля, 9 мая и 7 ноября. Чтобы не допускать преимущества и чтобы каждое из названий встречалось равное количество раз – 182 дня в году – в високосный год 29 февраля, а также ежегодно 1 января город будет называться Волгоградом.

Планируется установка по всему городу особенных вращающихся знаков флюгерного типа и указателей, которые ежедневно будут отображать актуальное название. Изменения затронут и государственные органы и должности руководителей города. Так, губернатора переименуют в воеводу в одну половину дней и в секретаря обкома – в другую. Соответственно, областную думу решено именовать Дворянским собранием и Советом депутатов трудящихся.

В случае неправильного указания адресата с текущим названием города и учреждения, почтовые отправления разрешено оставлять без движения или даже не принимать к отправке.

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