 

По чётным – Сталинград, по нечётным – Царицын: найден компромисс по возвращению Волгограду исторического названия

17.05.2025, 13:33, Разное
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Депутаты Волгоградской областной думы приняли решение, которое должно устроить все стороны выступающие за переименование города. По чётным дням город будет носить название советского периода – Сталинград, а по нечётным возвращаться к историческому – Царицын.

Для соблюдения баланса по количеству чётных и нечётных дней, город будет также называться Сталинградом в некоторые нечётные дни – 23 февраля, 9 мая и 7 ноября. Чтобы не допускать преимущества и чтобы каждое из названий встречалось равное количество раз – 182 дня в году – в високосный год 29 февраля, а также ежегодно 1 января город будет называться Волгоградом.

Планируется установка по всему городу особенных вращающихся знаков флюгерного типа и указателей, которые ежедневно будут отображать актуальное название. Изменения затронут и государственные органы и должности руководителей города. Так, губернатора переименуют в воеводу в одну половину дней и в секретаря обкома – в другую. Соответственно, областную думу решено именовать Дворянским собранием и Советом депутатов трудящихся.

В случае неправильного указания адресата с текущим названием города и учреждения, почтовые отправления разрешено оставлять без движения или даже не принимать к отправке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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