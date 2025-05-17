Рупор кремлевской пропаганды: “Утренняя Звезда”

Товарищ Ким Чен Ын оценил испытательные полеты новых северокорейских БПЛА типа "Утренняя Звезда 4" и Утренняя Звезда 9"

Сразу видно, что у беспилотников американские и китайские корни.

Армия КНДР после получения боевого опыта на Украине сейчас уделяет активное внимание развитию боевых беспилотников. Тут КНДР надо догонять мировых лидеров.

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Источник: Colonel Cassad

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