 

Рупор кремлевской пропаганды: “Утренняя Звезда”

17.05.2025, 12:40, Разное
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Товарищ Ким Чен Ын оценил испытательные полеты новых северокорейских БПЛА типа "Утренняя Звезда 4" и Утренняя Звезда 9"
Сразу видно, что у беспилотников американские и китайские корни.

Армия КНДР после получения боевого опыта на Украине сейчас уделяет активное внимание развитию боевых беспилотников. Тут КНДР надо догонять мировых лидеров.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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