 

Израильская система антикомариного ПВО Bzigo Iris стала в два раза доступнее

17.05.2025, 12:00, Разное
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Израильский стартап Bzigo предлагает необычное устройство – умную систему обнаружения комаров Iris. Устройство, впервые представленное в 2020 году, теперь стало коммерчески доступным и предлагается по цене 199 долларов, что вдвое дешевле первоначальной стоимости.

Установленный в комнате модуль Iris непрерывно сканирует пространство с помощью широкоугольной камеры с высоким разрешением с системой машинного зрения. Множество инфракрасных светодиодов позволяет устройству эффективно работать даже в полной темноте. Разработчики утверждают, что встроенный искусственный интеллект надежно отличает комаров от других летающих насекомых и частиц пыли.

Когда система обнаруживает комара, она начинает отслеживать его траекторию. Как только насекомое садится на поверхность, Iris помечает это место безопасной красной лазерной указкой 1-го класса и отправляет уведомление на смартфон владельца через мобильное приложение. Если в помещении находится несколько комаров, устройство последовательно подсвечивает все места их посадки.

Преимуществом системы стала возможность автономной работы без подключения к Wi-Fi. В таком режиме пользователи не получают push-уведомлений, но могут видеть лазерные метки, указывающие на комаров. Кроме того, несколько устройств Iris можно синхронизировать с одним смартфоном для защиты всего дома.

Комплект поставки включает электрическую мухобойку с телескопической ручкой, так как Bzigo Iris только обнаруживает, но не уничтожает насекомых. Хотя было бы удобнее, если бы система самостоятельно справлялась с комарами (с помощью того же лазера), но разработчики пока не нашли безопасного способа реализовать эту функцию.Источник &#8212 Bzigo


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