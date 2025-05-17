Князь Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве выросла до 250 лет

Удельный князь Московский Семён Собянин пригласил Императора посетить недавно возведённый 250-й комплекс Коммунарки – крупнейшей лечебницы Белокаменной.

Особой гордостью князь называет 5-е отделение трансплантологии, позволяющее продлевать жизнь не только жителям Первопрестольной, но и простому люду из губерний.

«Я давно говорил, что трансгуманизм – это наше будущее. Пока, к сожалению, не удаётся сделать бессмертными всех, но получается существенно продлить им житие, – подчеркнул князь. – Сегодня средняя продолжительность москвичей составляет 250 лет».

Государь с изумлением посмотрел на князя и произнёс: «Надо же! А в Вологодской губернии всего 40 годков люд живёт, хотя мы там и беленькую запретили, и Череповец закрыли».

После окончания посещения Коммунарки высокие гости отправились на стройплощадку нового конгломерата Липецк-2 на окраине Белокаменной.

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